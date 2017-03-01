Минздравом на 22% сокращена отчетная документация

В целях дальнейшего снижения нагрузки на медицинский персонал и времени при наличии автоматизированного рабочего места в медицинских организациях страны, Министерством здравоохранения РК на 22% сокращена отчетная документация.

В этой связи, Министром здравоохранения РК 22 февраля 2017 года издан приказ за № 31 «Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохранения». Данным нормативным правовым документом внесены изменения в приказ № 128 от 6 марта 2013 года.

Изменения касаются таких форм, как отчеты о количестве проведенных телемедицинских консультаций и сеансов видеоконференцсвязи, о больных и заболеваниях злокачественными новообразованиями; о сети и деятельности организаций здравоохранения; о медицинских и фармацевтических кадрах и др.

Приказ был согласован с Комитетом статистики Министерства национальной экономики РК, управлениями здравоохранения областей, г.г. Астана и Алматы, Общественным советом по вопросам здравоохранения и социального развития, НПП РК «Атамекен», профессиональными медицинскими и фармацевтическими ассоциациями, подведомственными организациями МЗ РК.

Напомним, эти меры направлены на оптимизацию форм учетной и отчетной документации в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приведение национальной системы статистической отчетности в области здравоохранения в соответствие с международными стандартами в рамках реализации Госпрограммы «Денсаулық».