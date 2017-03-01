К женскому празднику в "Астана Опера" пройдет концерт «Я снова слышу музыку любви»
1 марта 2017, 12:06
Вниманию жителей и гостей Астаны будут предложены всеми любимые музыкальные произведения.
Блистательные солисты оперы, талантливые музыканты-инструменталисты, а также самые маленькие артисты «Астана Опера» дарят свое творчество зрителям к весеннему женскому празднику. 4 марта в Камерном зале театра пройдет яркий, увлекательный концерт «Я снова слышу музыку любви», сообщает пресс-служба театра.
Вниманию жителей и гостей Астаны будут предложены всеми любимые музыкальные произведения. В их числе – инструментальная и оперная классика, нежные лирические песни и романсы на казахском, русском, итальянском, испанском, татарском и других языках, избранные сочинения композиторов XX века.
В праздничном вечере примут участие уже полюбившиеся столичной публике артисты. Слушателей порадуют роскошные голоса вокалистов – Заслуженных деятелей Казахстана Дины Хамзиной, Салтанат Ахметовой, Маргариты Дворецкой, Жана Тапина, Заслуженной артистки Казахстана Жаннат Бактай, Заслуженной артистки Башкортостана Альфии Каримовой, лауреата международных конкурсов Талгата Галеева, а также Детского хора театра «Астана Опера» под руководством Алтынганым Ахметовой, солист – Кажимурат Еркин.
К ним присоединятся виртуозные инструменталисты, лауреаты международных конкурсов Кирилл Красюков, Наргиз Ережепова (скрипки), Жанар Ахатова (альт), Курванжан Ахатов (виолончель), Анатолий Якушкин (контрабас), Александр Малиновский (туба), Жанибек Бекмадиев (ударные), Елена Сахно (фортепиано).
Стоит отметить, что старший концертмейстер театра Елена Сахно – автор ряда популярных среди столичных меломанов концертов. Эти музыкальные встречи отличаются не только своими эффектными программами с элементами шоу и великолепными исполнителями, но и теплой, дружеской атмосферой.
- Мы с друзьями-коллегами много трудимся над подготовкой торжественного вечера, поскольку для нас, как для музыкантов, крайне важно, чтобы слушатели получили целое море эмоций и впечатлений. При этом юные артисты детской студии «Астана Опера», которые в честь праздника 8 Марта будут петь о маме, работают наравне со взрослыми. Самый молодой солист – девятилетний Кажимурат Еркин – исполнит песню на итальянском языке, - сказала «Мәдениет қайраткері» Елена Сахно.
Концерт ведет – «Мәдениет қайраткері» Маржан Жакенова.
Начало концерта в 18.00, стоимость билетов – 2000 тенге.
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