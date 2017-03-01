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Новости за сегодня

Процедура пересечения границы между ЕАЭС и Ираном может быть упрощена

 

На двусторонней встрече в Женеве член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов и министр дорог и городского развития Ирана Аббас Ахунди обсудили планы сотрудничества в области транспорта и инфраструктуры. Речь шла об упрощении процедуры пресечения границы между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, обеспечении благоприятных условий для транзита и развитии транспортных коридоров.

Аббас Ахунди проинформировал о работе, проводимой республикой по развитию транспортной инфраструктуры Западной Азии, которая позволит облегчить транспортировку и региональный транзит с выходом на порты Персидского залива.

По словам Адамкула Жунусова, взаимодействие Союза и Ирана в области транспорта и инфраструктуры является дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений стран и способствует экономическому росту евразийского региона в рамках проводимой работы по формированию зоны свободной торговли.

В заключение встречи министры договорились о продолжении диалога.

1 марта 2017, 12:09
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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