В частности, внесены следующие изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию банковским холдингом, а также крупным участником банка, коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата» а именно:

Часть первая пункта 1 изложена в следующей редакции:

1. Банковский холдинг, а также крупный участник банка принимают меры, предусмотренные Инструкцией, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата на уровне, установленном уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) в постановлениях Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 92 «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов для банковского конгломерата, а также форм и сроков представления отчетности», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7601 (далее - постановление № 92), и от 30 мая 2016 года № 147 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции банка», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13919 (далее - постановление № 147).

Также изменения внесены в подпункт 2) пункта 3, пункты 9 и 10:

2) ежегодный контроль наличия систем управления рисками и внутреннего контроля в банке, имеющем банковский холдинг и (или) крупных участников банка, в том числе оценок соответствия указанных систем требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 29 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9322;

9. При снижении коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата ниже минимальных нормативных значений, установленных постановлениями № 92 и № 147:

1) банковский холдинг, а также крупный участник банка - в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня выявления факта снижения коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата инициируют принятие общим собранием акционеров банка Плана обязательных для исполнения мероприятий (далее - План мероприятий), в том числе содержащего меры оперативного обеспечения коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата, установленные Инструкцией, и в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия Плана мероприятий представляют его в уполномоченный орган;

2) банковский холдинг либо крупный участник банка, имеющие контроль над банком, или имеющие возможность оказывать влияние на решения банка в силу договора или иным образом - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выявления факта снижения коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата представляют в уполномоченный орган План мероприятий для согласования, в том числе содержащий меры оперативного обеспечения коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата, установленные Инструкцией.

При наличии у банка более одного банковского холдинга либо крупных участников банка, данными банковскими холдингами и (или) крупными участниками банка - физическими лицами совместно осуществляются действия, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

10. В согласованном с уполномоченным органом Плане мероприятий указываются сроки выполнения мер по поддержанию банковским холдингом либо крупным участником банка, коэффициентов достаточности собственного капитала и сроки представления информации об их исполнении в уполномоченный орган.

Информация банковского холдинга либо крупного участника банка о выполнении мероприятий, определенных Планом мероприятий, представляется с приложением подтверждающих документов. При невыполнении любого из условий Плана мероприятий банковский холдинг либо крупный участник банка уведомляет уполномоченный орган о причинах его невыполнения.

Ниже приведен список нормативно правовых актов в которые также были внесены изменения:

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 179 «Об утверждении Правил создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 32 «Об утверждении Правил осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 37 «Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 62 «Об утверждении Правил совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 78 «Об утверждении Правил признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 100 «Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 200 «Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником управляющего инвестиционным портфелем коэффициента достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 213 «Об утверждении Правил привлечения добровольными накопительными пенсионными фондами добровольных пенсионных взносов»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 234 «Об утверждении формы типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 67 «Об утверждении форм типовых кастодиальных договоров»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи»

Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.