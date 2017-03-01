Казахстан начнет электронную торговлю нефтепродуктами с сжиженного газа

Министерство энергетики Казахстана намерено начать выстраивать систему торговли нефтепродуктами через электронные торговые площадки с рынка сжиженного газа, сообщил в среду на коллегии этого ведомства его глава Канат Бозумбаев.

«Мы предполагаем реализацию нефтепродуктов всех видов в ближайшие годы через электронные торговые площадки. Начинать хотим с реализации сжиженного газа», — сказал Бозумбаев.

Выбор рынка сжиженного газа в качестве «пилота» он объяснил тем, что «это — одно из направлений, где разница между экспортными ценами, такими как Средняя Азия и Россия, и ценами внутреннего рынка отличается в 5-7 раз на тонну».

«Поэтому понятно, что время от времени возникают вопросы на внутреннем руке, лихорадит его, увеличивается теневой экспорт», — заметил министр.

По его словам, в существующий механизм распределения сжиженного газа вовлечены чиновники министерства энергетики, областных акиматов плюс руководители газоперерабатывающих заводов.

«Система не совсем прозрачна, но она такая, какая есть», — констатировал Бозумбаев.

По его словам, ведомство планирует до конца года внести изменения в законодательство с тем, чтобы поэтапно, начиная со следующего года, каждые шесть месяцев наращивать объём газа, реализованного через эти площадки.