Более 25 млн тенге за неуспеваемость заплатит студент «Болашак»
1 марта 2017, 12:27
Решение вступило в законную силу.
Студент «Болашак» выплатит более 25 млн тенге за неуспеваемость, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
"В 2009 году согласно решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом гр. С. присуждена международная стипендия «Болашак» для обучения в Великобритании по специальности «Строительство и архитектура».
В этой связи, между гр. С. и АО «Центр международных программ» заключен договор на организацию обучения, согласно которому ответчик обязался обеспечить академическую успеваемость на оценку не менее чем хорошо.
Как было установлено в суде, ответчик не выполнил требований в части успеваемости, тем самым нарушил условия Договора, в результате чего был лишен международной стипендии «Болашак» с обязательным возмещением всех затрат, связанных с обучением за рубежом", - говорится в сообщении суда.
Решением Алматинского районного суда города Астаны с гр. «С» в пользу АО «Центр международных программ» взыскана сумма задолженности в размере 25 675 842 тенге.
Решение вступило в законную силу.
Фото: alau.kz
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