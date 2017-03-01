Более 25 млн тенге за неуспеваемость заплатит студент «Болашак»

Студент «Болашак» выплатит более 25 млн тенге за неуспеваемость , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.





"В 2009 году согласно решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом гр. С. присуждена международная стипендия «Болашак» для обучения в Великобритании по специальности «Строительство и архитектура».





В этой связи, между гр. С. и АО «Центр международных программ» заключен договор на организацию обучения, согласно которому ответчик обязался обеспечить академическую успеваемость на оценку не менее чем хорошо.

Как было установлено в суде, ответчик не выполнил требований в части успеваемости, тем самым нарушил условия Договора, в результате чего был лишен международной стипендии «Болашак» с обязательным возмещением всех затрат, связанных с обучением за рубежом", - говорится в сообщении суда.





Решением Алматинского районного суда города Астаны с гр. «С» в пользу АО «Центр международных программ» взыскана сумма задолженности в размере 25 675 842 тенге.





Решение вступило в законную силу.



