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В Алматинской области пьяный водитель газовоза оказал активное сопротивление участковому

1 марта 2017, 12:50

Пьяный мужчина на машине с газовыми баллонами лихачил по селу.


В Алматинской области поместили под стражу водителя газовоза, который в алкогольном опьянении напал на полицейского, сообщает Zakon.kz информирует пресс-служба ДВД региона.

В ночь с 27 на 28 февраля жители села Косагаш Кербулакского района сообщили местному участковому о грузовике, который с газовыми баллонами в кузове носится по селу на высокой скорости.

«Газовоз удалось обнаружить на окраине села, где его водитель, вопреки всем правилам, буквально в кабине грузовика разжег газовую горелку. Как оказалось, водитель находился в алкогольном опьянении и при появлении полицейского попытался оказать сопротивление. Несмотря на агрессию водителя, сельскому участковому удалось задержать нарушителя и доставить его в районный отдел полиции», - рассказали в пресс-службе.

При задержании нарушитель повредил форменное обмундирование участкового инспектора, сорвав с него в пылу борьбы пуговицы и погоны.

«В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый мужчина, согласно ст.128 УПК РК, помещен под стражу в изолятор временного содержания» - отметили в полиции.

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