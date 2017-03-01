В Алматинской области пьяный водитель газовоза оказал активное сопротивление участковому

Пьяный мужчина на машине с газовыми баллонами лихачил по селу.

В Алматинской области поместили под стражу водителя газовоза, который в алкогольном опьянении напал на полицейского, сообщает сообщает Zakon.kz информирует пресс-служба ДВД региона.





В ночь с 27 на 28 февраля жители села Косагаш Кербулакского района сообщили местному участковому о грузовике, который с газовыми баллонами в кузове носится по селу на высокой скорости.





«Газовоз удалось обнаружить на окраине села, где его водитель, вопреки всем правилам, буквально в кабине грузовика разжег газовую горелку. Как оказалось, водитель находился в алкогольном опьянении и при появлении полицейского попытался оказать сопротивление. Несмотря на агрессию водителя, сельскому участковому удалось задержать нарушителя и доставить его в районный отдел полиции», - рассказали в пресс-службе.





При задержании нарушитель повредил форменное обмундирование участкового инспектора, сорвав с него в пылу борьбы пуговицы и погоны.





«В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый мужчина, согласно ст.128 УПК РК, помещен под стражу в изолятор временного содержания» - отметили в полиции.