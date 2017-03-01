Юрий Пак не может подать на амнистию из-за судоисполнительной волокиты
1 марта 2017, 12:57
Согласно тексту приговора суда, осужденный Юрий Пак должен был погасить ущерб по четырем искам.
Супруга осужденного за "телефонный терроризм" карагандинского учителя физики Юрия Пака Ольга обратилась с криком отчаяния и взывает помощи. Адвокат и родные Пака не могут подать на амнистию из-за всевозможных государственных препонов и проволочек, сообщает Sputnik - Казахстан.
Не торопятся пополнить казну?
Согласно тексту приговора суда, осужденный Юрий Пак должен был погасить ущерб по четырем искам. Так, в пользу департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области причиненный материальный ущерб оценен в размере 2 тысяч 888 тенге, в пользу департамента внутренних дел Карагандинской области — в размере 55 тысяч 344 тенге, в пользу коммунального государственного казенного предприятия "Областная станция скорой медицинской помощи" — 7 тысяч 787 тенге, а также госпошлина в доход государства — 1 тысяча 981 тенге. Взысканы с Пака также процессуальные издержки в сумме 192 тысяч 890 тенге.
Казалось бы, сумма отнюдь не баснословная, и семья Пака вместе с неравнодушными гражданами не только нашей страны собрала ее. Но вот только погасить иск пока не представляется возможным, а потому и нет возможности претендовать на амнистию, объявленную президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в честь 25-летия Независимости. По словам супруги Юрия Пака Ольги, она уже смирилась с приговором суда и что ее супруг проведет два года жизни в местах не столь отдаленных. Однако она не может понять, почему заинтересованные государственные органы до сих пор не направили иски в суд и не передали исполнительные листы в колонию.
"Амнистия возможна только при погашении судебных издержек. Исполнительные листы приходят к месту отбывания наказания, то есть должны были прийти в колонию, где сейчас сидит мой супруг. Руководство колонии еще в декабре прошлого года пошло нам навстречу, они сразу готовы были известить нас об их поступлении, чтобы как можно быстрее оплатить издержки. Но вот уже третий месяц мы безуспешно пытаемся подать на амнистию. Потому что в колонию до сих пор не поступили исполнительные листы. Это какой-то замкнутый круг", — поясняет в интервью Sputnik Казахстан Ольга Пак.
На сегодняшний день, по словам Ольги, установленные судом процессуальные издержки уже выплачены в колонии и по имеющимся реквизитам. Но судебный исполнитель, который должен был уведомить об этом руководство колонии, до сих пор не передал исполнительные листы.
Ситуация усугубляется еще и тем, что государственные органы, признанные по делу потерпевшими, до сих пор не подали заявление в Казыбекбийский суд для того, что осужденный Пак мог выплатить установленный судом ущерб. Получается, что государственные мужи не особо торопятся пополнить казну за счет осужденного Пака?
"К сожалению, без этого заявления невозможно выписать исполнительные листы. И вот поэтому мы не можем даже подать на амнистию. Возможно, такой порядок у нас в системе, но как нам быть? Мы всего лишь хотим сократить срок отбывания наказания, и имеем на это полное право", — говорит Ольга Пак.
Хронология громкого дела
Для того, чтобы понять чувства женщины, которая сегодня уже не пытается говорить о невиновности своего супруга, смирившись с приговором суда, необходимо вспомнить, как проходил один из самых резонансных уголовных процессов прошлого года.
14 апреля 2015 года в экстренные службы Караганды позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в карагандинском ЦУМе заложена бомба. Под подозрение попал учитель физики одной из школ города 45-летний Юрий Пак. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Дело рассматривалось в суде уже более трех месяцев. Юрий Пак сначала выступал в суде в качестве свидетеля, но позже его статус сменился на подсудимого. За день до оглашения приговора тогда еще подсудимого педагога скончалась его мать. На похороны Юрий Пака доставили в автозаке и под конвоем. 3 октября 2016 года Казыбекбийским судом по уголовным делам был вынесен приговор суда, согласно которому Юрий Пак был осужден к двум годам колонии общего режима. 7 октября 2016 года прокуратура Карагандинской области заявила, что процессуальных нарушений при проведении экспертиз по делу карагандинского учителя физики Юрия Пака не установлено. В надзорном ведомстве подчеркивают, что судом Паку назначено практически минимальное наказание, хотя преступление относится к разряду тяжких.
13 октября депутат сената (верхней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева направила письмо в Генеральную прокуратуру республики с просьбой еще раз внимательно рассмотреть материалы уголовного дела в отношении карагандинского учителя. В этот же день последовал незамедлительный ответ на обращение Дариги Назарбаевой. Генпрокуратура заявила, что может рассмотреть законность приговора суда карагандинскому учителю Юрию Паку только после обжалования в апелляционной инстанции.
18 октября апелляционная жалоба по делу Юрия Пака поступила в областной суд Карагандинской области. 29 ноября карагандинский учитель Юрий Пак, осужденный на два года колонии за лжетерроризм, вернулся в колонию, так как апелляционный суд оставил приговор в отношении него без изменения. 7 декабря осужденный на два года лишения свободы за телефонный терроризм учитель физики Юрий Пак этапирован из следственного изолятора в колонию поселка Карабас Карагандинской области.
Фото: Total.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846674-a27a568b1338394cebe538cfe7a75928
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...