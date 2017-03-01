Юрий Пак не может подать на амнистию из-за судоисполнительной волокиты

Не торопятся пополнить казну?

Согласно тексту приговора суда, осужденный Юрий Пак должен был погасить ущерб по четырем искам. Так, в пользу департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области причиненный материальный ущерб оценен в размере 2 тысяч 888 тенге, в пользу департамента внутренних дел Карагандинской области — в размере 55 тысяч 344 тенге, в пользу коммунального государственного казенного предприятия "Областная станция скорой медицинской помощи" — 7 тысяч 787 тенге, а также госпошлина в доход государства — 1 тысяча 981 тенге. Взысканы с Пака также процессуальные издержки в сумме 192 тысяч 890 тенге.





Казалось бы, сумма отнюдь не баснословная, и семья Пака вместе с неравнодушными гражданами не только нашей страны собрала ее. Но вот только погасить иск пока не представляется возможным, а потому и нет возможности претендовать на амнистию, объявленную президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в честь 25-летия Независимости. По словам супруги Юрия Пака Ольги, она уже смирилась с приговором суда и что ее супруг проведет два года жизни в местах не столь отдаленных. Однако она не может понять, почему заинтересованные государственные органы до сих пор не направили иски в суд и не передали исполнительные листы в колонию.



