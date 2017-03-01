В Астане прошел Международный автомобильный форум KIAF-2017

На форуме выступали и международные спикеры, рассказывавшие об особенностях и трендах ведения бизнеса в разных странах.

В Астане в рамках международных выставок «KIAE supported by Automechanika» и «Commercial Transport Expo Central Asia», прошел Казахстанский Международный Автомобильный Форум (KIAF) при поддержке Ассоциации казахстанского автобизнеса, сообщает zakon.kz





С приветственной речью выступили председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Аманияз Ержанов, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев, президент Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан КазАТО Махсат Сактаганов, вице-президент Messe Frankfurt и бренд-менеджер Automechanika Михаэль Йоханнес.





Аманияз Ержанов пожелал участникам форума и выставок удачи и новых контрактов, отметив «высокий потенциал подобных мероприятий, поскольку более 130 казахстанских и международных компаний представили свою продукцию в области комплектующих и запасных частей, шин, смазочных материалов, инструментов и ремонтного оборудования для легковых и коммерческих автомобилей». Во время форума он прокомментировал, что на данный момент все предприятия казахстанского автопроизводства получают равную государственную поддержку, независимо от уровня локализации. Однако, в перспективе возможно рассмотрение вариантов, учитывающих уровень проделанной работы со стороны действующих компаний-автопроизводителей.





Посетивший позже выставку вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау отметил, что: «с учетом задач технологической модернизации, поставленных Главой государства, обмен опытом с международными экспертами имеет важное значение для развития отечественной индустрии».





Базовыми темами форума стали: казахстанский автомобильный рынок и рынок запасных частей, современные инструменты реализации коммерческой техники, особенности рынков коммерческой техники в разных странах и международные тренды.





Ермек Ескергенов, коммерческий директор холдинга «Вираж», представляющий комитет коммерческой техники АКАБ в своем докладе о состоянии рынка коммерческой техники и экспортном потенциале, предложил заключить договора со странами СНГ о единой сертификации автотранспортных средств, чтобы казахстанские СТ-1 признавали на всём рынке СНГ.





Он отметил высокий экспортный потенциал казахстанской коммерческой техники, поскольку есть модели, которые больше не производятся на территории стран ЕАЭС и СНГ в целом.





Выступавшая на форуме Татьяна Арабаджи, директор агентства «Russian Automotive Market Research», отметила, что в Российской Федерации маржинальность дилерских центров неуклонно снижается, приближаясь к европейской бизнес-модели. Стоит ожидать, что подобный тренд будет развиваться и в Казахстане, поскольку правила ЕврАзЭС влияют и на тенденции развития рынка в целом. Говоря о российском рынке, она отметила интересный факт, что до кризиса наибольшей популярностью пользовались японские марки, а во время кризиса предпочтения изменились в сторону корейских марок авто. До кризиса преимущественно торговались авто сегмента SUV, во время кризиса – В класс, а сейчас российские покупатели постепенно возвращаются к спросу на SUV и заметно растет спрос на C класс.





Лоренцо Бернардели, представляющий CNH Industrial (IVECO) рассказал о новой стратегии бренда и представил различные концепты коммерческой техники весьма футуристичного дизайна, работающей на альтернативных источниках (гибриды и электромобили). Первые презентации коммерческой техники на гибридных двигателях состоялись в Ганновере в 2014 и 2016 гг.





Когда инфраструктура в Казахстане будет готова для эксплуатации электромобилей, возможно, что и у нас появятся подобные машины, поскольку в Костанае уже производится широкий ассортимент авто этого бренда.

По словам Лоренцо Бернардели: «Модельный ряд Iveco специально был адаптирован для Казахстана, чтобы отвечать всем потребностям клиентов на этом рынке. Автомобили адаптированы к местному климату, где условия работы и климат могут быть экстремальными: от жары и песка южных регионов, до суровой зимы центрального Казахстана».





Ринат Гаппаров, заместитель председателя Правления АО «БРК-Лизинг» во время презентации доклада о результатах работы программы льготного лизинга, озвучил данные по казахстанским производителям, участвующим в программе льготного лизинга (под 3% годовых). АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (г.Кокшетау) реализовало 69 авто по программе льготного лизинга, ТОО «СарыаркаАвтоПром» (г.Костанай) – 75 грузовиков, ТОО «СемАЗ» - 127 грузовиков, ТОО Hyundai Trans Auto – 247 машин. Поскольку платежи от участников программы идут на финансирование новых кредитов («револьверный метод»), то льготный лизинг от БРК-Лизинг будет работать постоянно.





Рустам Темирбек, управляющий директор ТОО «Оператор РОП» представил результаты запуска пилотной программы утилизации автомобилей.





По итогам 2016 года активнее всего в утиль сдаются ВАЗ-2101 (-2107), самое старое авто, принятое в утиль, было выпущено в 1948 году, средний возраст утилизированных авто составляет 25-30 лет.





Всего в утилизацию было принято 5700 легковых автомобилей и выплачено 850 млн.тенге. В третьем квартале 2017 года будет запущена программа по утилизации коммерческой техники. Детали еще разрабатываются, но также предполагается выдача сертификатов для первоначального взноса. Пока планируется принять в утиль 3000 грузовой техники.





Владимир Лазаренко, представляющий казахстанскую систему экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК), рассказал о технических параметрах всех устройств, которыми с этого года оборудуются новые казахстанские автомобили: автоматический вызов в случае чрезвычайной ситуации, определение координат с погрешностью не более 15 м, голосовое соединение с оператором экстренных служб с автоматическим приемом входящих звонков в течение 20 минут после вызова, автономную работу устройства в течение часа, контроль времени реагирования экстренных служб без возможности корректировки и последующих изменений и множество других технических характристик.





Руслан Егембаев, генеральный директор ТОО «Mobiliuz Kazakhstan» представлявший технологии «connected cars», сделал смелое заявление о том, что «GPS уже безвозвратно устарел, поскольку на смену пришла телематика – интеллектуальная система взаимодействия владельца и авто, позволяющая контролировать и решать множество задач одновременно».





На форуме выступали и международные спикеры, рассказывавшие об особенностях и трендах ведения бизнеса в разных странах. Большим интересом пользовались презентации Виталия Бъелски о рынке Ближнего Востока и Абдельрахмана Курдие о требованиях и условиях ведения автобизнеса в Саудовской Аравии и ОАЭ.





Модератор форума – президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев отметил необходимость обмена информацией для понимания и определения международных трендов, чтобы адаптировать наиболее интересные решения для казахстанского рынка. По словам Андрея Лаврентьева: «Изучение опыта других стран позволит Казахстану скорее нарастить и производственный и бизнес-потенциал, поскольку мы являемся частью мирового сообщества и лучшим решением для нас будет встраивание в международные тренды».







