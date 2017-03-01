Разброс мнений граждан по конституционной реформе говорит о наших недостатках - Назарбаев
1 марта 2017, 13:22
Вместе с тем, Глава государства поручил рабочей группе рассмотреть все предложения и отсеять ненужные.
Об этом сегодня заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Разброс мнений, которые высказали наши граждане, говорит о наших недочетах и недостатках в работе, в системе власти, говорит, чем мы должны дальше заниматься - особенно по правоохранительным органам. Мне тоже задавали разные вопросы, (...) по смертной казни», - отметил Нурсултан Назарбаев.
Вместе с тем, Глава государства поручил рабочей группе рассмотреть все предложения и отсеять ненужные.
«Рабочая группа должна выявить наиболее значимые высказывания. Ничего лишнего не замораживается, процесс идет, жизнь идет, все развивается. По ходу потребности времени, наверное, будут какие-то изменения», - добавил Нурсултан Назарбаев.
Серик Сабеков
Фото akorda.kz
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