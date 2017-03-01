ГКНБ Кыргызстана: Арест Текебаева в аэропорту был вынужденным

ГКНБ Кыргызстана принято решение задержать лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева сразу же после прилета в страну - с трапа самолета, чтобы избежать возможных столкновений между его сторонниками и правоохранительными органами.





Об этом сообщил председатель ГКНБ КР Абдиль Сегизбаев на заседании парламента в среду, пишет КирТАГ





Напомним, 25 февраля генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.303 ч.1 (коррупция) и ст. 166 ч.4 п.п.2 и 3 (мошенничество) УК КР. Текебаев был задержан 26 февраля по прилету из Стамбула. Позже суд вынес решение о применении меры задержания в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Уголовное дело в отношении Текебаева возбуждено по заявлению владельца ряда телекоммуникационных компаний России Леонида Маевского. В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил от него $1 млн, взяв на себя обязательства по созданию для Маевского преференций: на первоначальном этапе - допуск его к управлению ЗАО «Альфа Телеком», а в последующем - продажа ему акций данной сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15% от общей суммы реализации и оказание политического покровительства.





«Поступили данные, что в ночь на 26 февраля сторонники О.Текебаева перекрывают трассу, предпринимают шаги… Чтобы избежать народных волнений мы приняли решение задержать его ночью в аэропорту», - сообщил глава ГКНБ.





«Есть еще несколько причин, но о них я не могу говорить сейчас», - добавил он.





«По закону подозреваемое лицо может быть задержано, если свидетели прямо указывают на данное лицо, как на лицо, совершившее преступление, поэтому он был задержан», - пояснил глава ГКНБ.



