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Новости за сегодня

Назарбаев: В 23 статьи Конституции РК будут внесены изменения

 

Об этом сегодня сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас ясным является то, что основная политическая модель Казахстана будет сохранена. Президентская республика будет сохранена. Вместе с тем система государственного управления должна быть гибкой в соответствии с требованиями времени», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что по итогам реформ ветви власти получат свои полномочия и будут работать независимо. В связи с этим каждая ветвь власти должна чувствовать свою ответственность.

«Судьбу этого важного для будущего нашей страны документа должны решить мы. Мы должны сегодня подвести итоги и решить, что дальше делать и определить время направления документа на рассмотрение Парламента. В 23 статьи Конституции будут внесены изменения. Будут внесены 35 изменений в законы. Здесь хочу отметить, что все это делается для передачи части полномочий Президента РК другим ветвям власти. Вы сами знаете, что в других странах наоборот проводятся референдумы для повышения полномочий Глав государств и вносят изменения в Конституции. У нас же наоборот. Потому что за 25 лет президентская форма власти выполнила поставленные перед собой и народом цели», - добавил Нурсултан Назарбаев.

 

Серик Сабеков

 

1 марта 2017, 13:26
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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