10 лет за самооборону получил житель Шымкента

«Затем Гейнуллин ударил Алексеева ножом в области груди. Двойной удар оказался смертельным. Однако с места преступления Гейнуллин не сбежал и сам вызвал полицейских. А во время допроса полностью признал свою вину. Также выяснилось, что погибший — Антон Алексеев жил в доме своей старшей сестры, и был на ее иждивении. Нигде не работал, часто выпивал, после чего становился очень агрессивным. В тот вечер именно он и набросился с ножом на Гейнуллина. Последний, отводя удар от себя, развернул нож в сторону оппонента и убил его»,- рассказал детали дела судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО Самидин Темиралиев.





Суд приговорил Серика Гейнуллина к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине придется в исправительной колонии строгого режима, где он будет принудительно лечиться от алкоголизма. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.