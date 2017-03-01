10 лет за самооборону получил житель Шымкента
1 марта 2017, 13:31
Ремонт в доме обернулся поножовщиной.
В декабре прошлого года в дачном массиве Кайнарбулак произошло убийство, сообщает Tvk-uko.kz.
Спустя три месяца приговор вынесли жителю Шымкента, ранее дважды судимому, 49-летнему Серику Гейнуллину. События злополучного дня восстанавливал председательствующий судья межрайонного суда по уголовном делам Самиддин Темиралиев. 16 декабря житель Кайнар Булака Дмитрий Чирков, пригласив в гости своего друга — Серика Гейнуллина, попросил помочь с ремонтом. Не обошлось без распития спиртных напитков, после чего между Гейнуллиным и шурином Чиркова — Антоном Алексеевым завязалась драка.
«Затем Гейнуллин ударил Алексеева ножом в области груди. Двойной удар оказался смертельным. Однако с места преступления Гейнуллин не сбежал и сам вызвал полицейских. А во время допроса полностью признал свою вину. Также выяснилось, что погибший — Антон Алексеев жил в доме своей старшей сестры, и был на ее иждивении. Нигде не работал, часто выпивал, после чего становился очень агрессивным. В тот вечер именно он и набросился с ножом на Гейнуллина. Последний, отводя удар от себя, развернул нож в сторону оппонента и убил его»,- рассказал детали дела судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО Самидин Темиралиев.
Суд приговорил Серика Гейнуллина к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине придется в исправительной колонии строгого режима, где он будет принудительно лечиться от алкоголизма. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.
Фото: tvk-uko.kz
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