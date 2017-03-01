Минэнерго РК внедрит систему учета нефти для исключения криминальных схем

Министерство энергетики РК внедрит информационную систему учета нефти для исключения криминальных схем. Об этом сообщил министр РК Канат Бозумбаев на заседании коллегии министерства, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Применение цифровых технологий позволит придать новое качество отраслям. Например, внедрение информационной системы учета нефти для автоматизированного сбора, обработки, использования и хранения данных. Эта система позволит провести автоматизацию учета объемов добычи и оборота нефти, учета всех технических потерь, возникающих при обороте нефти. Новшество должно снизить различного рода потери при добыче, транспортировке нефти, и исключить какие-либо криминальные схемы, время от времени возникающие при использовании мини-НПЗ нашей страны. Вы, наверное, все наслышаны, что сейчас Комитет национальной безопасности ведет расследование в этом направлении», - сказал К.Бозумбаев.





По его словам, в 2017 году будут разработаны соответствующие поправки в законодательство, в 2018-2019 гг. система будет внедрена и с 2020 года ею будут охвачены все месторождения. Напомним, ранее сообщалось, что 7 декабря 2016 года Комитетом национальной безопасности совместно с Национальным бюро по противо­действию коррупции и Министерством внутренних дел в Актюбин­ской области и ряде других регионов страны начата масштабная спецоперация по пресечению дея­тельности организованных пре­ступных групп, занимающихся хи­щением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов.





Мейрамбек Байгарин