Давайте лучше заниматься общим делом на благо нашего спорта - Крюков о последних скандалах

За последние два месяца в казахстанском спорте произошло два мощных скандальных события: задержание сборной Казахстана по биатлону в Австрии и обвинение группой бывших спортсменок в адрес главного тренера сборной по синхронному плаванию Жанны Демченко.





Эти события мы попросили прокомментировать вице-президента Национального олимпийского комитета, генерального секретаря федерации водных видов спорта Андрея Крюкова, сообщает Zakon.kz





- Начнем с главного: из-за чего произошла история с задержанием нашей биатлонной сборной перед стартом чемпионата мира в Хохфильцине?





- Если суммировать все события, откинуть всякие слухи, домыслы и оставить только факты, то случилось следующее. 23 января в Австрии на заправке была обнаружена коробка с использованными одноразовыми медицинскими инструментами и упаковками от медицинских препаратов, в которой оказались две аккредитации сотрудников, работающих в сборной Казахстана по биатлону. Так как по законам Австрии использование и распространение допинга считается уголовным преступлением, данная находка вызвала подозрение у австрийской полиции в возможном использовании запрещённых ВАДА субстанций. Подозрения пали на спортсменов сборной Казахстана по биатлону. Получив соответствующую санкцию прокурора и одобрение суда, криминальной полицией Австрии была проведена спецоперации по задержанию наших спортсменов.





Тут необходимо отметить несколько моментов:





Во первых к моменту задержания спортсменов 8-го февраля, было уже понятно, что в коробке найденной 23-го февраля, следов использования запрещённых ВАДА субстанций обнаружено не было. Остались только подозрения.





Кроме того, следуя установленным правилам и процедурам Всемирного антидопингового агентства (WADA), все спортсмены казахстанской национальной сборной по биатлону во внесоревновательном порядке, прошли дополнительное допинг-тестирование во время спецоперации. Позднее анализ допинг-проб всех казахстанских биатлонистов показал отрицательный результат.





Данный результат был очевиден, поскольку борьба с допингом во всех её формах и защита чистых спортсменов остаются одними из главных приоритетов для Национального Олимпийского комитета и Министерства культуры и спорта РК. Между тем, необходимо отметить, что мероприятия по борьбе с допингом должны проводиться в строгом соответствии с международными стандартами, уважая неотъемлемые права спортсменов, а также принимая во внимание Презумпцию невиновности всех вовлеченных спортсменов, которые чётко изложены в нормах проведения процедур Кодекса Всемирного Антидопингового Агентства.





С сожалением вынужден констатировать, что установленные правила были проигнорированы, вследствие чего были ущемлены, права казахстанских спортсменов. Чрезмерное давление и некоторые непрофессиональные процессуальные действия со стороны органов австрийской полиции привели к усталости и сильнейшему стрессу спортсменов, что в значительной степени ограничило возможность выступления казахстанской команды в полную силу своих возможностей в смешанной эстафете на следующий день после длительных процедур допросов.





Здесь я хочу остановиться на том, что сейчас ведётся глобальная борьба с допингом. Но в процессе этой борьбы не должны нарушаться правила и страдать честные спортсмены. Мы же получили ситуацию, когда наших "чистых"атлетов некоторые СМИ обвинили без доказательств, а австрийская полиция провела специальную пресс-конференцию, на которой сделала ряд преждевременных публичных заявлений, фактически обеспечив почву для "допингового" скандала, поставившего под сомнение репутацию наших спортсменов.





В свою очередь Национальный Олимпийский Комитет РК, Министерство культуры и спорта и Союз биатлонистов сформировали оперативный штаб и было принято решение о необходимости срочного вмешательства в ситуацию, так как очевидно было, что наши спортсмены остались без защиты в сложной ситуации. Уже на следующий день мы вылетели в Австрию. Необходимо было решить две задачи: прежде всего обеспечить правовую защиту команде, а также остановить попытки бездоказательного обвинения и восстановить репутацию наших спортсменов. Очень важно отметить, что все эти действия имели смысл только во время данного чемпионата мира, потом бы всё спустили на тормозах и это бы стало никому не интересно. Фактически мы столкнулись с двумя параллельными процессами: первый это антидопинговые мероприятия по юрисдикцией ВАДА, второй лежащий в плоскости действия Криминального права Австрии и расследуемый полицией инцидент, со всеми соответствующими процессуальными моментами.





Самое главное в том, что никакого допинга и следов в его в пробах наших спортсменов не было обнаружено. Мы приложили значительные усилия для получения результатов анализа допинг проб и обнародования их во время чемпионата мира, чтобы по первому процессу были сняты все сомнения и обвинения.





Что особенно приятно это то, что несмотря на пережитый стресс наши биатлонисты нашли в себе силы блестяще выступить на Азиатских играх в Саппоро, завоевав 6 золотых медалей, ещё раз доказав всему миру свою правоту.





- Что сейчас происходит в этом «австрийском деле»?





- Рассматривается три наших аппеляции в суде, мы постоянно находимся на связи с австрийской юридической компанией которая проводит необходимые в данном процессе действия. Задействован весь комплекс мер необходимых для защиты. Сейчас мы требуем через суд, чтобы вернули изъятые у спортсменов средства связи, в которых находятся их персональные данные. Пока спортсменам вернули только два гаджета, а остальные находятся в полиции «в интересах следствия». К сожалению пока больше сообщить не могу, необходимо дождаться окончания расследования. Также мы считаем, что если австрийская полиция уже выступила с громкими заявлениями после проведения спецоперации, то итоги расследования также должны быть обнародованы публично. Но нам важнее то, что наших спортсменов – как уже доказано – ложно обвинили в применении допинга. Они – «чистые». И еще важнее, что свои ошибки признали очень авторитетные медиа, которые удалили со своих сайтов новости об обвинении в адрес наших биатлонистов.





- Сотрудники, оставившие лекарства со своими бейджами, будут как-то наказаны?





- Сложный вопрос. Дело в том, что лекарства оставлял не врач, а совсем другой человек. При этом не могу не отметить, что врач – если он считает себя профессиональным спортивным врачом – обязан знать о правилах утилизации лекарств в разных странах мира. Если честно, сейчас важнее вопрос не в том, кого и как мы накажем, а в том, какие выводы сделаем. А вывод таковы: нам надо обязательно обучать врачей о различных правилах использования и утилизации лекарств в разных странах мира. А еще необходим юридический "ликбез" наших специалистов, для исключения подобных ситуаций в будущем. Понимаете, тогда в Австрии наши биатлонисты были растеряны и напуганы. Они не знали, что до прихода юриста имели полное право не давать никаких показаний, и что им обязаны дать право совершить два телефонных звонка каждому и тд.. Поэтому такой своеобразный «свод юридических правил» мы должны обязательно сделать для наших спортсменов выезжающих за рубеж. И благодаря этому спортсмены и тренеры будут знать о своих правах в любой стране мира, куда они выезжают защищать честь страны.





- С биатлоном все ясно. Что вы, как генеральный секретарь федерации водных видов спорта скажете о ситуации, сложившейся в синхронном плавании? 16 февраля в Facebook группа спортсменок - Айгерим Исаева, Айнур Керей, Айгерим Жексембинова, Амина Ермаханова, Арна Токтаган и Айсулу Наурызбаева опубликовали открытое письмо, назвав его «Вся правда о казахстанском спорте». Девушки заявили, что тренерский штаб уничтожает команду, разделив на любимчиков и изгоев. Якобы многие спортсменки из состава сборной не получали зарплату, также им не оплачивались суточные, командировочные и визы при зарубежных поездках.





- Меня интересует то, что о своих претензиях спортсменки сообщили в открытом письме. Обычно к этому прибегают, чтобы привлечь внимание общественности к действительно глобальной проблеме, посетовать не бездействие компетентных органов и т.д. В нашем случае проблема вовсе не глобальная – это раз. Второе: я о претензиях этих спортсменок к тренеру узнал собственно из Интернета. Никаких обращений, жалоб в нашу федерацию не поступало. Скорее всего тут какой то другой интерес.





Я расскажу о том, как вижу ситуацию. У нас в республике есть главный тренер Жанна Демченко, которая руководит сборной почти 19 лет. И синхронное плавание такой специфический вид спорта, когда важнейшую роль играет тренер. Спортсменки проводят по восемь часов изнурительных тренировок в день. И мотивировать их не смогут ни деньги, ни что-то еще: только любовь к своему делу, которую прививает тренер. И то, что Жанна Демченко за годы работы воспитала всех самых титулованных синхронисток страны – включая написавших письмо девушек, которые в ходе своей карьеры ранее недовольство тренером не выражали – говорит о том, что она действительно большой тренер. Сейчас ей оппонирует группа бывших спортсменок, некоторые из которых работают детскими тренерами, но мне неизвестно ни об их тренерских успехах либо о провалах. Простите, но на мой взгляд это несколько разновесные фигуры. Тем более в Интернете проскочило, что кто-то из них претендует на должность главного тренера. Я понимаю, когда на должность главного тренера претендуют два специалиста, воспитавшие призеров, чемпионов, доказавших достижениями своих учеников собственную профпригодность и т.д. И другое дело, когда выступают с открытым обвинением тренера, воспитавшего целую плеяду наших спортсменов, собрав в кучу разрозненные факты. На мой взгляд, начинать карьеру молодого тренера со скандала и обвинения своего тренера-педагога, дело неблагодарное. Мир синхронного плавания очень маленький и это надолго останется в памяти у всех, независимо от результата. К вопросу об упомянутых, нарушениях: Надо понимать, что у федерации нет полномочий и прав, чтобы проверять финансовую деятельность главного тренера, мы не финансировали в прошлые годы мероприятия по синхронному плаванию. Это дело компетентных органов. Все остальное на самом деле не заслуживает внимания.





- Понять обратившихся синхронисток можно в одном: результаты в этом виде спорта в последнее время не высоки.





- Я вас понимаю. Но при этом наблюдая за ситуацией изнутри вижу, что наше синхронное плавание не стоит на месте. В прошлом году на чемпионате Азии в Бангкоке наши девочки завоевали шесть медалей. Может быть, кому то кажется, что темпы развития идут не столь быстро, но в синхронном плавании скачки и "вертикальные" взлёты невозможны. Для развития команды необходимы серьёзные ресурсы, талант спортсменов и тренеров. Сейчас разрабатывается новая эффективная программа развития всех водных видов, которая позволит добиться ещё больших успехов в ближайшие годы.





Для того, чтобы воспитать спортсменок мирового класса в синхронном плавании требуется не год, не два и не пять. Это колоссальный, изнурительный труд целого коллектива спортсменов, тренеров и ряда других специалистов. И чтобы работа оказалась успешной, не стоит высасывать из пальца несуществующие скандалы и выяснять отношения на публике. Если кому-то дорога судьба синхронного плавания в стране, то лучше созидать вместе, соревноваться в бассейне и побеждать, доказывая свою правоту. Компетенцию главных тренеров в любом виде спорта определяют Республиканский тренерский совет и технические комитеты по видам спорта. Туда эти синхронистки обращались? Нет. Поэтому сейчас мы имеем ситуацию, когда молодые детские тренеры выступают против заслуженного, доказавшего свой высокий профессионализм специалиста. Идёт манипуляция в Интернет пространстве фактами, не относящимися к профессиональным качествам тренеров. Всё это больше похоже одностороннюю попытку выяснения каких то личных отношений. Поэтому давайте лучше заниматься общим делом на благо нашего спорта.





Автор: Батырбек Имангалиев