Почти €300 тысяч направит ЕС на поддержку уязвимых заключенных в Казахстане

В Астане стартовал проект Европейского Союза по «Поддержке судебной реформы в Казахстане: повышение потенциала организаций гражданского общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы презентуем проект, который будет работать отдельно с уязвимыми категориями тюремного населения, - это те лица, которые отбывают наказание длительного характера, вплоть до пожизненного лишения свободы. (...) Также мы будем работать с мамами, которые с детьми находятся в местах лишения свободы. Долгие годы это обсуждалось, но пришло время делать какие-то реальные действия, а также менять практику. Будем работать отдельно с несовершеннолетними, которые сейчас не имеют отдельного пространства следственных изоляторах», - сообщил региональный директор PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов.

По его данным, на сегодня в местах ограничения и лишения свободы отбывают наказание 36 343 человек, из них 2 762 женщин и 1 630 иностранных граждан. Количество лиц пожилого возраста составляет около 700 человек и несовершеннолетних лиц около 80 человек. Около 140 лиц отбывают пожизненное лишение свободы, одно лицо находится в «камере смертника».

«Проект является своего рода первым, который бы работал с уязвимой категорией тюремного населения. Долгие годы все проекты были направлены на общую пенитенциарную реформу, сегодня мы уже занимаемся точечными, отдельными категориями осужденных», - пояснил он.

Проект рассчитан на два года и финансируется Европейским союзом. Общий бюджет программы составляет более 296 тысяч евро. Действия проекта направлены на поддержку организаций гражданского общества в предоставлении основных услуг уязвимым группам, а также укрепление координации и взаимодействия, между организациями, гражданского общества, работающих в системе уголовного правосудия, а также взаимодействие судебных органов и представителей гражданского общества по обеспечению защиты прав и интересов уязвимых категорий осужденных.

«Такого рода проекта были реализованы в 27 странах мира. И Казахстан является одной из этих стран. Самый лучший опыт всех стран мы будем приводить в Казахстан. Мы будем работать напрямую с судебными органами, Верховным судом, Комитетом уголовно-исполнительной системы, с Администрацией Президента, Комиссией про правам человека при Президенте РК. Также будем работать с Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, которые уже согласились поддержать проект», - пояснил Шамбилов.

Стоит отметить, что уязвимые заключенные представляют собой малую часть тюремного населения, но их количество в тюрьмах, как сообщают в PRI, заметно возросла в последние годы. К ним относятся женщины и дети, представители этнических, религиозных, расовых меньшинств, а также ЛГБТ-сообщества, люди с ограниченными возможностями, иностранные лица, пожилые заключенные, больные туберкулезом и ВИЧ/СПИД, заключенные в камере смертников, а также лица, находящиеся в предварительном заключении.

Мурат Жакеев