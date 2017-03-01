Шахтер, фермер, металург и КВН-щик пополнили ряды партии «Нұр Отан»

В Астане сегодня пополнялись ряды «нуротановцев». Партбилеты получили молодой ученый-математик Ержан Домалатов, шахтёр Валерий Котвицкий, фермер Галымжан Исагалиев, боксёр Назым Ищанова, будущий металлург Олег Шевяков и многие другие, среди которых даже капитан команды КВН «Спарта» Данияр Джумадилов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.





Поздравляя «нуротановцев» со знаменательным событием, Первый заместитель Председателя партии подчеркнул, что за 18 лет своего динамичного развития партия «Нұр Отан» зарекомендовала себя, как надежная политическая опора нашего Лидера, объединяющая верных сторонников единства, стабильности и процветания Казахстана. Вручив «новичкам» партбилеты, Мухтар Кул-Мухаммед выразил надежду, что они подойдут с максимальной ответственностью к своему новому статусу и внесут большой вклад в укрепление и развитие партии, как главного проводника президентской политики





«Важно, что среди тех, кто сегодня пополнил ряды нашей партии, много молодых инженеров, ученых и бизнесменов, внедряющих инновации. Именно вы должны быть главной движущей силой Третьей модернизации, которую объявил в своем Послании глава государства. Все силы партии должны быть направлены на успешную реализацию этой грандиозной задачи, поставленной Президентом», - отметил Мухтар Кул-Мухаммед.



