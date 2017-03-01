Mitsubishi представила новый серийный Eclipse

Для Mitsubishi Eclipse Cross будут доступны два турбомотора с непосредственным впрыском – 1,5-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизельный.

Компания Mitsubishi Motors официально представила модель Eclipse Cross – новый компактный внедорожник, названный в честь купе Eclipse, выпускавшегося в США в 1989-2011 годах. Публичная премьера модели состоится 7 марта на Женевском автосалоне и уже осенью она поступит на европейский рынок. Затем будут организованы продажи в Японии, США, Австралии и других странах.





Из-за покатой крыши и других «острых» линий кузова Mitsubishi называет Eclipse Cross купеобразным кроссовером. Габариты новинки – 4405x1805x1685 мм, колесная база – 2670 мм, колеи – 1545 мм. Таким образом, в модельном ряду бренда Eclipse Cross заполнит нишу между ASX (4295 мм) и Outlander (4655 мм), а конкурировать будет с моделями вроде Nissan Qashqai (4370 мм).





Для Mitsubishi Eclipse Cross будут доступны два турбомотора с непосредственным впрыском – 1,5-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизельный. Первый будет работать в сочетании с новым вариатором с восемью виртуальными передачами и режимом ручного управления Sport Mode, второй – с новым восьмиступенчатым автоматом. Привод – полный, с функцией выборочного подтормаживания задних колес для поддержания курсовой устойчивости.





Дизайн Mitsubishi Eclipse Cross выполнен в фирменном стиле Dynamic Shield, уже хорошо знакомом нам по тому же «Аутлендеру». В оснащение включена мультимедийная система с сенсорной панелью, выдвижным дисплеем и поддержкой систем интеграции смартфонов Android Auto и Apple CarPlay. Задние сиденья складываются в пропорции 60/40 с возможностью регулировки длины и наклона спинки. Другие подробности будут раскрыты в ближайшее время.



