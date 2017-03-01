В Казахстане будет создан первый в мире Центрально-Азиатский гляциологический центр
1 марта 2017, 14:06
Соответствующий закон подписал Нурсултан Назарбаев.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Республике Казахстан Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2) под эгидой ЮНЕСКО)», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
Текст Закона публикуется в печати.
Целью соглашения является учреждение в Казахстане Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра. Создание Центра будет способствовать развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях, развитию исследований по проблемам гляциологии, горной криосферы, гидрологии и климатологии, решению проблем водной и продовольственной безопасности.
Соглашение совершено 29 мая 2012 года в Астане.
В соответствии с соглашением Центр будет способствовать укреплению координации научно-исследовательской деятельности и обмену информацией между соответствующими организациями, осуществлению научных исследований в области изменения климата, поощрению разработки региональных научно-исследовательских программ, распространению результатов проведенных научных исследований посредством теоретических и практических семинаров, учебных курсов, конференций и периодических изданий.
Гляциология - наука о льдах, которые формируются в естественной среде на поверхности планеты, в литосфере, атмосфере и гидросфере. В задачи, поставленные перед наукой, входит изучение особенностей формирования ледников, условий их существования; исследование состава, физических свойств льда; рассмотрение геологического воздействия ледников на поверхность планеты; изучение географии распространения ледяных образований.
Фото с сайта alau.kz
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