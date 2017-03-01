С 1 мая 2017 года изменится порядок постановки на регистрационный учет по НДС и снятие с учета

Законом РК от 27 февраля 2017 года № 49-VI внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности, в том числе в Налоговый кодекс.

Особое внимание заслуживают изменения, внесенные в статьи 568, 569, 571 Налогового кодекса в отношении порядка постановки на регистрационный учет по НДС и снятие с учета.

Так, для постановки на учет по НДС подается заявление на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме. При этом не требуется фотографирование первого руководителя, как было предусмотрено ранее.

Налоговый орган в течение одного рабочего дня со дня подачи налогового заявления производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, при этом лица, подавшие заявления, становятся плательщиками НДС со дня подачи налогового заявления для постановки на регистрационный учет по НДС.

Такой же срок регистрации предусмотрен и при добровольной постановке на регистрационный учет по НДС.

При этом добровольная постановка на регистрационный учет по НДС производится одним из следующих способов:

1) путем подачи налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме;

2) при государственной регистрации юридического лица-резидента в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров.

Не имеют права добровольной постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость:

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

государственные учреждения;

нерезиденты, не осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство;

структурные подразделения юридических лиц-резидентов;

лица, указанные в статьях 411 и 420 Налогового кодекса, по деятельности, подлежащей обложению налогом на игорный бизнес и фиксированным налогом соответственно.

Следует особо отметить, что исключены условия отказа в добровольной постановке на учет по НДС.

Исключены положения о снятии с регистрационного учета по НДС на основании решения налогового органа в случае отсутствия превышения размера оборота у лица, вставшего на регистрационный учет по НДС, в календарном году, в котором произведена такая постановка на регистрационный учет, установленного минимума оборота.

Кроме того, внесены другие уточнения в порядок и сроки снятия с регистрационного учета.