Джаксыбеков о конституционной реформе: Люди даже предложили перейти к парламентской республике

Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков доложил Главе государства о предложениях, которые внесли граждане РК по конституционной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активное обсуждение Конституционной реформы развернулось в социальных сетях. Свою точку зрения высказывали известные люди, члены Правительства, руководители государственных ведомств, общественные деятели, представители всех политических партий, творческой интеллигенции, популярные спортсмены. Рабочая группа фиксировала все мнения, вопросы и предложения, которые звучали на встрече с людьми, публиковались в СМИ и интернете. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог присылать свои материалы. Необходимо отметить, что граждане проявили высокую активность и заинтересованность. Это однозначно подтверждает еще раз правильность Вашего решения - обсудить Конституционные реформы в обществе», - сказал Джаксыбеков в ходе совещания по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти в Акорде.

Руководитель Администрации Президента отметил, что предложения поступали из всех регионов и практически от всех групп населения.

«Очень большое число предложений было получено буквально в последние дни. От граждан поступило боле 6 тысяч различных предложений, они затрагивают 63 статьи Конституции из 98 и охватывают все разделы основного закона. Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом, вынесенным на всенародное обсуждение», - пояснил Джаксыбеков.

По словам руководителя рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, все поступившие предложения были систематизированы в несколько блоков.

«Свыше 40 предложений поступило по разделу, определяющему статус и полномочия Главы государства. Несмотря на то, что целью реформы является перераспределение полномочий Президента - во многом люди предлагали усилить полномочия Главы государства. Были возражения, что ослабляется президентская вертикаль. В отношении полномочий Парламента поступило 88 предложений. В целом, граждане поддерживают необходимость усиления роли Парламента при формировании Правительства, люди даже предложили перейти к парламентской республике. Некоторые предлагают изменить порядок формирования Парламента. В частности, избирать депутатов Мажилиса по одномандатным округам, либо даже преобразовать Парламент в однопалатный. Предлагается усилить требования к депутатскому корпусу, ограничить возможность баллотироваться более одного раза - повысить возрастной ценз для мажилисменов и сенаторов. Предложения по статусу и деятельности Правительства в основном касались усиления его подотчетности перед Парламентом. Речь идет об обязательном согласовании с Мажилисом всего состава Правительства. Также предлагалось, чтобы Правительство отчитывалось не только перед Мажилисом, а перед Парламентом в целом», - сообщил Джаксыбеков.

По его словам, в отношении Конституционного совета было предложено изменить порядок его формирования, а также преобразовать в Конституционный суд. Наибольшее предложение поступило по правоохранительному и судебному блоку - 2 148 предложений.

В частности, ставится вопрос об усилении требований к судьям, повышения минимального допустимого возраста и стажа работы по юридической специальности. Предлагается изменить порядок формирования местных судов и судьи могли бы избираться гражданами. Значительное число обращений поступило по поправкам в 26-ю статью Конституции.

«По этому вопросу была открытая дискуссия, мнения были разными - часть граждан положительно оценивает данные нормы, либо предлагает свою редакцию. Однако многие просят не вносить изменения в 26-ю статью. Также имеются предложения по усилению роли государственного языка. Придания английскому языку официального статуса», - добавил Джаксыбеков.

Серик Сабеков