Разброс мнений граждан по конституционной реформе говорит о наших недостатках - Назарбаев

Об этом сегодня заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разброс мнений, которые высказали наши граждане, говорит о наших недочетах и недостатках в работе, в системе власти, говорит, чем мы должны дальше заниматься - особенно по правоохранительным органам. Мне тоже задавали разные вопросы, (...) по смертной казни», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем, Глава государства поручил рабочей группе рассмотреть все предложения и отсеять ненужные.

«Рабочая группа должна выявить наиболее значимые высказывания. Ничего лишнего не замораживается, процесс идет, жизнь идет, все развивается. По ходу потребности времени, наверное, будут какие-то изменения», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Серик Сабеков