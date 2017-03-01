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Новости за сегодня

Референдума по поправкам в Конституцию не будет

 

Президент РК Нурсултан Назарбаев пояснил, почему изменения в Конституцию будут внесены через Парламент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента моего обращения к народу по вопросам изменения в Конституцию прошел месяц. За это время рабочая группа проделала большую работу. Было активное обсуждение и поступило много предложений по вопросам изменений в Конституцию. Мы за всем этим пристально следили и встречались с членами рабочей группы и советовались по многим вопросам. Все поступившие предложения были подробно рассмотрены. Теперь мы должны определиться - как будем работать дальше», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства напомнил, что до этого изменения в Конституцию уже были внесены через Парламент.

«В нашей Конституции отмечено, что мы можем вносить изменения в Конституцию через референдум и через Парламент. Это решает Президент. Поэтому я воспользовался своим конституционным правом. Мы не собираемся вносить больших изменений в политическую систему власти. Учитывая необходимость и важность проводимой работы для страны, народа, я решил правильным внести изменения через Парламент», - пояснил Нурсултан Назарбаев.

 

Серик Сабеков

 

1 марта 2017, 14:41
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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