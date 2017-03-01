В частности, изменения внесены в используемые понятия и пункт 13 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета»:

13. В случае возврата пенсионных накоплений из страховой организации Фонд-отправитель принимает страховую премию.

Формирование платежного поручения на возврат пенсионных накоплений страховой организацией осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13275, Правилами № 388.

При формировании платежного поручения на возврат пенсионных накоплений страховой организацией страховая организация также указывает реквизиты вкладчика (включающие фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения, ИИН), пенсионные накопления которого возвращаются в Фонд-отправитель, номер и дату платежного поручения, по которому осуществляется возврат пенсионных накоплений в Фонд-отправитель.

Также изменения затронули постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов»

А именно:

пункт 3 изложен в следующей редакции:

3. Заключение Договора осуществляется при личном обращении в ЕНПФ или ДНПФ вкладчика (получателя) (при заключении Договора в свою пользу), вкладчика и получателя (при заключении Договора в пользу третьего лица) или законного представителя несовершеннолетнего лица, доверенного лица на основании нотариально удостоверенной доверенности.»;

абзац первый и подпункт 1) пункта 4 изложен в следующей редакции:

4. Работник ЕНПФ или ДНПФ при принятии документов вкладчика (получателя), вкладчика, являющегося физическим лицом, и получателя, или доверенного лица вкладчика, являющегося физическим лицом, и (или) получателя, законного представителя несовершеннолетнего лица:

1) проверяет оригинал документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя), вкладчика и получателя, наличие индивидуального идентификационного номера;»;

пункт 5 изложен в следующей редакции:

5. Работник ЕНПФ или ДНПФ при принятии документов вкладчика, являющегося юридическим лицом, и получателя проверяет:

1) оригинал документа, удостоверяющего личность получателя, наличие индивидуального идентификационного номера получателя (для идентификации получателя);

2) копии устава юридического лица и лицензии (в случае, если деятельность вкладчика лицензируется);

3) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наличие бизнес-идентификационного номера;

4) копию документа, подтверждающего полномочия (статус) первого руководителя юридического лица;

5) копию доверенности юридического лица с указанием полномочий по подписанию Договора от имени юридического лица;

6) оригинал документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать Договор от имени юридического лица;

7) копии документов, удостоверяющих личность учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется регистратором).

Копии документов, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), и 7) настоящего пункта, заверяются юридическим лицом. Документы, состоящие более чем из 1 (одного) листа, прошиваются с указанием количества листов и заверяются подписью и печатью юридического лица (при наличии).»;

часть вторую пункта 6 изложена в следующей редакции:

«Работник ЕНПФ или ДНПФ приобщает к документам по заключению Договора оригинал Договора, копии документов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 4 (при обращении вкладчика (получателя), вкладчика, являющегося физическим лицом, и получателя) либо подпунктах 1) и 6) пункта 5 Правил (при обращении вкладчика, являющегося юридическим лицом, и получателя).»;

часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:

8. Оригинал Договора с подписями сторон и документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) пункта 4 и пунктом 5 Правил, сканируются, их графические файлы размещаются в центральной базе данных ЕНПФ или ДНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней.»;

приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнение (далее - Перечень);

приложения 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 2 и 3 к Перечню соответственно.

Постановлением Правления Национального Банка РК были внесены изменения в следующие нормативно правовые акты:

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 33 «О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой отчетности и иной информации фондовой бирже»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 «Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 187 «Об утверждении Правил передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный пенсионный фонд»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 201 «Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей)»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 216 «Об утверждении Правил добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной и принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и установления перечня документов, подтверждающих отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление других видов деятельности на рынке ценных бумаг»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 217 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 25 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого пункта 7 Перечня, которые вводятся в действие с 1 марта 2017 года.