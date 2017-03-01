Производитель смазочных материалов в ЮКО при поддержке БРК планирует утроить долю экспортных поставок продукции

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», далее – Банк, БРК) предоставил займ в сумме 1 млрд тенге сроком до 3 лет ТОО «High Industrial Lubricants&Liquids Corporation» (далее – HILL Corporation, г. Шымкент) для осуществления экспортных поставок промышленных смазочных материалов в Россию и ряд стран Центральной Азии. Экспортная операция профинансирована в рамках Программы «Нұрлы Жол» в целях поддержки казахстанского экспорта товаров обрабатывающей промышленности. На долю HILL Corporation в настоящее время приходится до 60% казахстанского рынка трансмиссионных, индустриальных и моторных масел в корпоративном секторе, до 10% - розничного рынка смазочных материалов для легкового и грузового автотранспорта.





Предоставленное финансирование предназначено для приобретения сырья (базовые масла, химические присадки) с последующим производством и экспортом смазочных материалов для промышленной техники. «HILL Corporation» на сегодняшний день заключены контракты на поставку продукции в рамках данной экспортной операции в объеме 7 000 тонн с трейдинговыми компаниями России, Кыргызстана и Узбекистана, специализирующимися на поставках смазочных материалов для предприятий горнодобывающей промышленности и железнодорожной отрасли. «В планах компании на ближайшие два года троекратное увеличение доли экспортных продаж основных видов смазочных материалов – до 15% от общего объема реализации, а также серийный выпуск пластичных смазок и базовых масел путем регенерации отработанных смазочных материалов, что позволит снизить себестоимость в среднем на 10%, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции с улучшенным качеством и с высокой добавленной стоимостью. Эти параметры позволят нам закреплять и усиливать свои позиции на экспортных рынках», - отметил директор HILL Corporation Болат Тенизбаев.









По итогам 2016 года компания произвела и реализовала порядка 20 000 тонн основных видов смазочных масел на сумму 9 млрд тенге, увеличив объем выручки на 18% в сравнении с показателем за 2015 год. Из указанного объема было экспортировано 350 тонн продукции на сумму более 400 млн тенге. В 2017 году предприятие планирует выпустить порядка 30 000 тонн смазочных материалов, из которых более 85% планируется поставить на внутренний рынок, остальной объем – на экспорт в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Китай.





«Профинансированная экспортная операция соответствует миссии БРК как одного из ключевых институтов государственной поддержки казахстанского несырьевого экспорта. Расширяя географию и объемы экспортных поставок, HILL Corporation, в то же время, планирует заместить импорт сырья для производства готовой продукции. В планах компании строительство завода по производству базовых масел», - отметил старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Бахытжан Омаров.





Потребность Казахстана в смазочных материалах покрывается преимущественно импортными поставками. Так, по данным Комитета по статистике РК, в 2015 году потребление данной продукции на внутреннем рынке составило 139 400 тонн, в том числе импорт составил 118 600 тонн, остальной объем был обеспечен за счет поставок со стороны HILL Corporation.









Завод ТОО «High Industrial Lubricants&Liquids (HILL) Corporation» в г. Шымкент по производству смазочных масел введен в эксплуатацию в 2010 году в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2011-2015 годы. Номенклатура производимой заводом продукции представлена более чем 100 наименованиями моторных, трансмиссионных и индустриальных масел брендов «HILL» и «Fastroil». На предприятии создано порядка 300 рабочих мест.





АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».







