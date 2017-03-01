Глава нацтелекомпании Кыргызстана находится в тяжелом состоянии после ДТП

Ночью Илим Карыпбеков врезался в дерево. Алкоголя в крови не обнаружено.

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков попал с серьезную аварию этой ночью. В настоящий момент он в тяжелом состоянии находится в больнице , передает , передает Вести.kg со ссылкой на кыргызстанские СМИ.





По данным Министерства здравоохранения, около 3.12 ночи Карыпбеков на своей машине врезался в столб на Южной магистрали неподалеку от пересечения с улицей Токомбаева. Больше никого в автомобиле не было. Отмечают, что «скорая помощь» прибыла через 12 минут.





«По дороге в больницу врачи зафиксировали у него остановку сердца и разрыв внутренних органов, - сообщили в пресс-службе. - Сейчас его оперируют. Он находится в крайне тяжелом состоянии».





В министерстве добавили, что операцию проводят в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Алкоголя в крови не обнаружили.



