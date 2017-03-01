Глава нацтелекомпании Кыргызстана находится в тяжелом состоянии после ДТП
1 марта 2017, 15:03
Ночью Илим Карыпбеков врезался в дерево. Алкоголя в крови не обнаружено.
Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков попал с серьезную аварию этой ночью. В настоящий момент он в тяжелом состоянии находится в больнице, передает Вести.kg со ссылкой на кыргызстанские СМИ.
По данным Министерства здравоохранения, около 3.12 ночи Карыпбеков на своей машине врезался в столб на Южной магистрали неподалеку от пересечения с улицей Токомбаева. Больше никого в автомобиле не было. Отмечают, что «скорая помощь» прибыла через 12 минут.
«По дороге в больницу врачи зафиксировали у него остановку сердца и разрыв внутренних органов, - сообщили в пресс-службе. - Сейчас его оперируют. Он находится в крайне тяжелом состоянии».
В министерстве добавили, что операцию проводят в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Алкоголя в крови не обнаружили.
Фото: vesti.kg
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846704-cf151886ea948bc4d89df07fb9887788
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...