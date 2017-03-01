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В Актюбинской области проводится активная работа по развитию социальной ответственности бизнеса

1 марта 2017, 15:06

Строительство Актюбинской областной академии творчества площадью 13 тысяч кв.м. и проектной мощностью на 1000 мест было начато летом 2016 года.


В рамках поручений Главы государства в Актюбинской области проводится активная работа по развитию социальной ответственности бизнеса, передает пресс-служба акима области.

Сегодня аким области Бердыбек Сапарбаев с прибывшим в Актобе председателем Совета директоров Eurasian Resources Group Александром Машкевичем посетили новый социальный объект, основной целью которого служит организация досуга и творчества школьников.

Строительство Актюбинской областной академии творчества площадью 13 тысяч кв.м. и проектной мощностью на 1000 мест было начато летом 2016 года. На эти цели АО «ТНК «Казхром» выделило 1,8 млрд тенге. Здание отвечает самым современным стандартам и требованиям, оснащено новейшим оборудованием, здесь созданы самые лучшие условия для детей. В академии будут работать более 50 кружков для развития и творчества и секций, дети смогут заниматься робототехникой, авиа, судомоделированием, имеется актовый зал. Кроме того, у детей появилась возможность получать знания в обсерватории и планетарии.



Напомним, в 2016 году аким области посетил актюбинский планетарий, который находился в старом здании и пообещал, что уникальный объект в самое ближайшее время будет размещен в новом здании.

Затем Бердыбек Сапарбаев и Александр Машкевич встретились с победителями международных олимпиад, научных соревнований, а также творческих конкурсов. В 2016 году нашу область на международном уровне достойно представили 48 участников, из них 30 заняли призовые места. С начала 2017 года одаренные дети представили наш регион на республиканских научных соревнованиях, заняв II командное место, вернулись с 13 международной Жаутыковской олимпиады обладателями серебряных и бронзовых медалей.

В завершение встречи председатель Совета директоров ERG пообещал выделить на реализацию данного проекта дополнительно 580 млн тенге. Кроме того, в 2017 г. в рамках меморандума, подписанного между акиматом области с Евразийской Группой о реализации социальных проектов на 2017-2018 г. в Хромтау будет построен детский сад на 320 мест.



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