МИР РК: Контроль за тяжеловесными автотранспортными средствами в весенний период

С 1 марта по 1 мая 2017 года на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам.

В период вводимых ограничений, нагрузки на одиночные, сдвоенные и строенные оси транспортных средств не должны превышать значения, определенные приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 11 марта 2013 года № 162 «Об организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Казахстан».

Вводимые ограничения действуют для IV-ой климатической зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области) с 23 марта по 1 мая, для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области) с 1 марта по 1 апреля.

Временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями, мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, перевозку пассажиров и багажа, перевозку медикаментов, а также занятых на дорожно-строительных работах по существующему покрытию на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции.

При этом соблюдение установленных допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан, является обязательным.

Также напоминаем, о действии в зависимости от климатической зоны с 1 июня по 1 сентября 2017 года временных ограничений для транспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, при температуре воздуха выше 25оС.