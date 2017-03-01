В Алматы презентовали план развития СЭЗ «ПИТ» до 2020 года

В Алматы обсудили план развития СЭЗ «ПИТ» в рамках реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В мероприятии приняли участие резиденты СЭЗ «ПИТ», представители ВУЗов и НИИ РК, бизнес-сектора и стартапы.

В ходе встречи участникам были представлены результаты деятельности и планы развития Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» до 2020 года. Так, объем реализованных товаров (работ, услуг) по приоритетным видам деятельности компаний-участников СЭЗ «ПИТ» за весь период (2006-2016 годы) составил более 107 млрд. тенге. Объем вложенных частных инвестиций участниками СЭЗ «ПИТ» за весь период составил более 22,1 млрд. тенге. Совокупный объем налогов и других обязательных платежей компаний за весь период составил более 11,52 млрд. тенге (по данным налогового управления СЭЗ «ПИТ»).

В 2016 году было привлечено 23 новых резидента в числе которых такие компании, как ТОО «EPAM Kazakhstan» (ЭПАМ Казахстан), АО «Казтелепорт», ТОО «Күнделік (Kundelik)», ТОО «Региональные платежные системы», ТОО «Digital Management» и другие. Общий объем инвестирования 23-х новых компаний составил более 1,2 млрд. тенге. По данным на 01.02.2017 резидентами СЭЗ «ПИТ» является 161 компания. Общее количество рабочих мест составляет 3470.

Дальнейшее развитие СЭЗ «ПИТ» будет осуществляться в соответствии с приоритетами, обозначенными в Послании Главы государства. Особое внимание уделяется привлечению индустриальных специализации в СЭЗ «ПИТ», в частности, путем создания Центров технологического развития (Центры компетенций) с якорными ТНК. Так, в партнерстве с лидирующей международной консалтинговой компанией McKinsey&Company создается Центр компетенций по горно-металлургическому комплексу (ГМК). В ближайшее время ожидается запуск первого из четырех модулей по автоматизации и углубленной аналитике, для реализации которой будут использоваться облачные платформы компании Intellisense.io (Великобритания). Модуль будет заниматься разработкой и тестированием новых решений по «Индустрии 4.0» (полная дигитализация индустриального сектора). Также, на 2017 год намечен запуск остальных 3 модулей и создание модельного карьера, модельной обогатительной фабрики, на которых будет проводиться обучение специалистов новейшим технологиям. Это позволит значительно сократить затраты на производство и повысить эффективность использования оборудования.

Вместе с тем, ведется работа по запуску Центра по новым материалам и аддитивным технологиям в партнерстве с Materia Inc. Технологическим партнером Центра также является компания из России OСSiAl, обладающая патентами и правами на производство одностенных углеродных нанотрубок. Основные направления и задачи Центра: производство алюминиевых порошков и сплавов на основе алюминиевых порошков, применение нового поколения полимеров, ПАВ, модификаторов вязкости(присадки) и т.д. Практические результаты работ Центра будут широко использоваться в таких сферах экономики как, нефтегазовый сектор, горно-металлургический комплекс, автомобильная промышленность и специальное машиностроение, энергетический сектор, и др. Создаваемые центры будут способствовать развитию технологических компетенций с ориентацией на экспорт. Подспорьем для этого станут достигнутые АКФ «ПИТ» сотрудничества с технопарком «Сколково», Новосибирским Академпарком, с инкубаторами в г. Минске, г. Екатеринбурге и др.

Наряду с этим, прорабатывается возможность формирования Геологического кластера на базе СЭЗ «ПИТ», который будет способствовать комплексному решению стратегических задач в геологической отрасли: формирование геологической структуры мирового уровня (сертификация), создание кернохранилища, Big Data геоданных, сокращение финансовых затрат и времени на обработку геологических материалов и др. Основными партнерами геологического кластера являются АО «Казгеология» и Министерство по международной торговле Великобритании (UK Trade & Investment - UKTI). Достигнуты договоренности по использованию британского опыта внедрения стандартов «Индустрии 4.0» в ГМК.

Таким образом, на базе СЭЗ «ПИТ» будет проводиться целенаправленное скрещивание информационных технологий (ИТ) с базовыми отраслями промышленности, которые формируют значительный объем спроса на инновационные разработки. Важным инструментом АКФ «ПИТ» в данном направлении является предоставляемая недпропользователям возможность протестировать внедрение конкретных инноваций за счет обязательств по направлению 1% СГД на НИОКР. Так, в 2016 г. АКФ «ПИТ» заключил договора с недропользователями на сумму 1,156 млрд. тенге и профинансировал 26 проектов на сумму 855 млн. тенге. В текущем году ожидается значительная диверсификация, в частности, рассматриваются такие проекты, как новые материалы для 3D-принтеров.

В целях формирования критической массы инновационных компаний, АКФ «ПИТ» в рамках 63 шага Плана Нации реализует программу международной акселерации «Startup Kazakhstan». Основная задача данной инициативы заключается в привлечении местных и зарубежных стартапов (с фокусом на страны СНГ) с высоким экспортным потенциалом и с возможностью развития до крупных технологичных компаний. По итогам реализации Startup Kazakhstan к 2020 году планируется инкубировать 50 высокотехнологичных и экспортоориентированных стартап-компаний с участием частного капитала. Планируется, что доля частного капитала будет планомерно увеличиваться и в конечном итоге составит порядка 70%. В результате этих мер будут созданы до 200 высококвалифицированных рабочих мест в МСБ.

Комплексная реализация указанных мер позволит обеспечить более привлекательные условия для привлечения инвестиций, якорных ТНК, высоких технологий, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности текущих участников на внутреннем и внешних рынках.

Справочная информация:

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» (действует под брендом Almaty Tech Garden), учрежденный Правительством Республики Казахстан, осуществляет свою деятельность согласно Закону «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий». Председателем Попечительского совета инновационного кластера «Парк инновационных технологий» является Президент Республики Казахстан. Управляющий комитет Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (АКФ «ПИТ») возглавляет Премьер-Министр Республики Казахстан.

АКФ «ПИТ» имеет статус некоммерческой организации и является органом управления специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий». Деятельность АКФ «ПИТ» направлена на консолидацию и стимулирование спроса на инновации, инкубацию научных разработок и стартапов, а также привлечение инвестиций в развитие высокотехнологичных компаний.