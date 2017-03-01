Акимат Актюбинской области заключил с ERG меморандум о реализации социальных проектов

За последние пять лет социальные инвестиции ERG в Актюбинской области составили порядка 17 млрд тенге.

Сегодня глава региона Бердыбек Сапарбаев и председатель Совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич встретились с трудовым коллективом компании «Казхром», передает пресс-служба акима области.





- В 2016 году в целом, регион выполнил все поручения Главы государства и не допустил снижения социально-экономических показателей, во многом благодаря и деятельности АО ТНК «Казхром». Компания имеет большое значение для развития экономики области, обеспечивает стабильной работой 12 тысяч человек и является одним из основных налогоплательщиков региона. Самое главное сегодня в условиях экономического кризиса принять самые эффективные меры по обеспечению занятости людей и не допустить роста безработицы. «Казхром» выполнил все взятые на себя обязательства по привлечению инвестиций почти 40 млрд тенге, увеличения доли казахстанского содержания, а также социальной ответственности бизнеса, - сказал аким области.









За последние пять лет социальные инвестиции ERG в Актюбинской области составили порядка 17 млрд тенге. Из них только на спонсорство и благотворительность было направлено более 5,3 млрд тенге. На эти средства асфальтируются дороги, строятся инженерные сети, проводится освещение и озеленение, ремонтируются детские сады, развиваются спортивные клубы.





Самый крупный проект, который был профинансирован в рамках Соглашения – строительство областной академии творчества, стоимостью 1,8 млрд тенге. Александр Машкевич пообещал выделить на реализацию данного социального объекта дополнительно 580 млн тенге.





– Глава государства в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» подчеркнул, что «ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной». Мы реализовали множество крупных социальных проектов, и теперь стремимся обеспечить комплексный подход к выявлению и решению проблем родных городов. Прежде всего, перейти от реконструкции и строительства отдельных объектов к комплексному развитию города совместно с акиматом области. Обеспечить благоприятные, комфортные и безопасные условия для жизни горожан, часть из которых – наши работники, - подчеркнул Александр Машкевич.





После церемонии подписания меморандума аким области добавил, что ERG берет на себя обязательства по решению актуальных для региона вопросов, в частности, связанных с озеленением, переводом автопарка компании «Казхром» на сжиженный газ, строительством жилого дома. Кроме того, в рамках меморандума в Хромтау будет построен детский сад на 320 мест по схеме государственно-частного партнерства.









– В нынешнем году в районе АЗФ будет начато строительство путепровода, пешеходного моста стоимостью 3 млрд тенге, а также объездной дороги из п. Мартука в сторону п. Хобда. Данный меморандум будет хорошей поддержкой для актюбинцев, - заключил Бердыбек Сапарбаев.





Также был подписан меморандум о взаимопонимании между акиматом Актюбинской области, АО «ТНК Казхром» и территориальным объединением профсоюзов «Профсоюзный Центр Актюбинской области» о сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников. Соглашение призвано обеспечить стабильную работу производственного комплекса, сохранение рабочих мест и принятие мер по обеспечению занятости персонала.







