Нигматулин напутствовал Сапиева

«Серик, Мажилис не ринг, конечно, но бои тоже жаркие бывают, поэтому здесь тоже желаем тебе победы», - пожелал Нурлан Нигматулин.

Нурлан Нигматулин перед началом пленарного заседания Мажилиса Парламента РК пожелал побед на новом поприще Серику Сапиеву , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Вчера Центризбирком РК занесла члена партии «Нур Отан» Серика Сапиева в качестве депутата Мажилиса Парламента РК. В связи с этим поздравляю вновь избранного коллегу от имени всего депутатского корпуса и желаем успеха в ответственной работе», - сказал спикер палаты.





По его словам, «символично, что олимпийский чемпион первый рабочий день проводит в день, когда рассматривается законопроект о спорте».





«Серик, Мажилис не ринг, конечно, но бои тоже жаркие бывают, поэтому здесь тоже желаем тебе победы», - подчеркнул Н. Нигматулин, обращаясь к спортсмену.





Ранее сообщалось , что 28 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии со статьями 46, 97-1 и 98 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" принято решение о регистрации Сапиева Серика Жумангалиевича депутатом мажилиса парламента РК на основании постановления бюро политсовета партии "Нұр Отан".





Ксения Давыдова, Астана



