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Нигматулин напутствовал Сапиева

1 марта 2017, 15:20

«Серик, Мажилис не ринг, конечно, но бои тоже жаркие бывают, поэтому здесь тоже желаем тебе победы», - пожелал Нурлан Нигматулин.


Нурлан Нигматулин перед началом пленарного заседания Мажилиса Парламента РК пожелал побед на новом поприще Серику Сапиеву, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вчера Центризбирком РК занесла члена партии «Нур Отан» Серика Сапиева в качестве депутата Мажилиса Парламента РК. В связи с этим поздравляю вновь избранного коллегу от имени всего депутатского корпуса и желаем успеха в ответственной работе», - сказал спикер палаты.

По его словам, «символично, что олимпийский чемпион первый рабочий день проводит в день, когда рассматривается законопроект о спорте».

«Серик, Мажилис не ринг, конечно, но бои тоже жаркие бывают, поэтому здесь тоже желаем тебе победы», - подчеркнул Н. Нигматулин, обращаясь к спортсмену.

Ранее сообщалось, что 28 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии со статьями 46, 97-1 и 98 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" принято решение о регистрации Сапиева Серика Жумангалиевича депутатом мажилиса парламента РК на основании постановления бюро политсовета партии "Нұр Отан".

Ксения Давыдова, Астана


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