Фигурантам дела по «Байтерек DEVELOPMENT» продлили сроки ареста

Об этом в ответе на запрос МИА «Казинформ» сообщили в суде города Астаны.





«2 февраля 2017 года районный суд №2 Алматинского района города Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемых Айтимбетова Б.Б., Анарбай Д.А., Сариева Г.Б., Смагулова К.Н., Есмуханова Б.К., Жұманазар Е.Н., Комарова А.С., Джакупова А.К. до 17 марта 2017 года. Одному из организаторов преступной схемы - бывшему председателю правления Б. Жаксыбаеву срок ареста продлен до 30 марта 2017 года», - говорится в ответе на запрос.





Напомним, в ходе расследования дела в отношении должностных лиц АО «Байтерек Development» по фактам получения взяток в особо крупном размере арестован один из организаторов преступной схемы - бывший председатель правления Б. Жаксыбаев, ныне председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства национальной экономики РК. «Бахыт Жаксыбаев руководил деятельностью всех участников преступления, распределял между ними роли и размер получаемых взяток», - пояснили ранее в антикоррупционном ведомстве.





30 ноября 2016 года в отношении него с санкции районного суда №2 Алматинского района избрана мера пресечения «содержание под стражей». Также были арестованы заместитель председателя правления АО «Байтерек DEVELOPMENT» Джакупов, руководитель департамента дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетов, бывший и нынешний управляющие директора Анарбай и Сариев, руководство ТОО «Project City Group» Смагулов, Есмуханов, Жуманазар и Комаров.





Задержанные обвиняются в систематическом получении взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Как сообщалось ранее, преступная схема, в которую были вовлечены 13 предприятий, была распространена по объектам строительства на территории всей республики, в городах Уральск, Кокшетау, Атырау, Актобе, Тараз, Талдыкорган.





Ардак Джанузакова