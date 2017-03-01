В Алматы начнут выкупать участки вдоль улиц Фурманова и Жансугурова

В Алматы начнут изымать земельные участки вдоль улиц Фурманова и Жансугурова для строительства развязки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальные СМИ.

Стал известен полный список участков, которые будут выкупать для строительства развязки и эстакады через железнодорожные пути в Жетысуском районе Алматы - от улицы Фурманова до улицы Жансугурова. Соответствующее постановление акима города опубликовала газета «Вечерний Алматы».

В сообщении указывается, что в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд будут принудительно отчуждены земельные участки, расположенные вдоль улиц Фурманова и Жансугурова. Датой принудительного отчуждения определено 31 декабря 2017 года.

«По всем интересующим вопросам собственники домов могут обращаться по адресу: улица Толе би, 155, кабинет 514. Управление земельных отношений города должно уведомить собственника и обеспечить ему выплату компенсации. Контролировать данный процесс будет заместитель акима Алматы Султанбек Макежанов», - сообщается в постановлении акима.

Как указано в постановлении, всего для строительства развязки в данном районе будет выкуплено 26 земельных участков.