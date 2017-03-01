 
Ясно
-8°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 51%

Влажность: 70%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.10

1 марта 

Курс НБРК

312.76

-

АЛМАТЫ

Покупка

314.30

Продажа

315.10

АСТАНА

Покупка

314.00

Продажа

315.00

Подробнее
332.50

1 марта 

Курс НБРК

331.09

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.50

Продажа

332.50

АСТАНА

Покупка

330.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Алматы начнут выкупать участки вдоль улиц Фурманова и Жансугурова

 

В Алматы начнут изымать земельные участки вдоль улиц Фурманова и Жансугурова для строительства развязки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальные СМИ.

Стал известен полный список участков, которые будут выкупать для строительства развязки и эстакады через железнодорожные пути в Жетысуском районе Алматы - от улицы Фурманова до улицы Жансугурова. Соответствующее постановление акима города опубликовала газета «Вечерний Алматы».

В сообщении указывается, что в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд будут принудительно отчуждены земельные участки, расположенные вдоль улиц Фурманова и Жансугурова. Датой принудительного отчуждения определено 31 декабря 2017 года.

«По всем интересующим вопросам собственники домов могут обращаться по адресу: улица Толе би, 155, кабинет 514. Управление земельных отношений города должно уведомить собственника и обеспечить ему выплату компенсации. Контролировать данный процесс будет заместитель акима Алматы Султанбек Макежанов», - сообщается в постановлении акима.

Как указано в постановлении, всего для строительства развязки в данном районе будет выкуплено 26 земельных участков.

 

1 марта 2017, 09:21
Источник, интернет-ресурс: Сайт газеты «Вечерний Алматы»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код