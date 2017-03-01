АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило об избрании председателя Совета директоров

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об избрании с 23 февраля 2017 года Арифханова Айдара Абдразаховича председателем Совета директоров компании.

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