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Новости за сегодня

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило об избрании председателя Совета директоров

 

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об избрании с 23 февраля 2017 года Арифханова Айдара Абдразаховича председателем Совета директоров компании.

1 марта 2017, 10:36
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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