В ЮКО на социальную сферу СП «Катко» ежегодно будет выделять 300 млн. тенге

ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» занимается добычей урана на месторождении «Майынкум» расположенном в Созакском районе.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с генеральным директором ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» Жераром Фриес, передает пресс-служба акима ЮКО.





В ходе встречи, в рамках социальной ответственности бизнеса, в целях финансирования социальной сферы, стороны подписали меморандум. В результате проведенных переговоров, СП «Катко» будет ежегодно выделять 300 млн. тенге на развитие социальной сферы региона.





Вместе с тем, в рамках меморандума уранодобывающее предприятие намерено закупать необходимые товары у отечественных производителей.





Стоит отметить, что до сегодняшнего дня, на социальную сферу компания ежегодно выделяла финансовую помощь в размере 150 млн. тенге.





ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» занимается добычей урана на месторождении «Майынкум» расположенном в Созакском районе. Ежегодно компания добывает до 4 тыс. тонн урана, а в 2016 перечислила в казну государства 22,6 млрд. тенге. Кроме того, обеспечив жителей области постоянной работой, уделяет внимание социальным проблемам близлежащих населенных пунктов.





На сегодняшний день, в компании трудятся 1276 человек, из них 1246 казахстанцы, а из этого числа 899 жители ЮКО.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО











