Атамбаев подарил Путину кыргызского скакуна

Личный фотограф президента КР выставил несколько снимков глав двух государств с лошадью серой масти.

Главе России Владимиру Путину президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил коня серой масти , сообщили информированные источники, передает , сообщили информированные источники, передает Sputnik





Во вторник российский лидер посетил Кыргызстан с официальным визитом. Он встретился с Алмазбеком Атамбаевым. Сегодня личный фотограф президента КР Султан Досалиев выставил в соцсетях несколько снимков Путина и Атамбаева с лошадью серой масти и подписал:





"После переговоров… (Государственная резиденция "Ала-Арча", 28 февраля 2017 года)".





Как рассказали информированные источники, это лошадь кыргызской породы. Кличка и жеребец ли это или кобыла, неизвестно.







