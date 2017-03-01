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Атамбаев подарил Путину кыргызского скакуна

1 марта 2017, 15:35

Личный фотограф президента КР выставил несколько снимков глав двух государств с лошадью серой масти.


Главе России Владимиру Путину президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил коня серой масти, сообщили информированные источники, передает Sputnik.

Во вторник российский лидер посетил Кыргызстан с официальным визитом. Он встретился с Алмазбеком Атамбаевым. Сегодня личный фотограф президента КР Султан Досалиев выставил в соцсетях несколько снимков Путина и Атамбаева с лошадью серой масти и подписал:

"После переговоров… (Государственная резиденция "Ала-Арча", 28 февраля 2017 года)".

Как рассказали информированные источники, это лошадь кыргызской породы. Кличка и жеребец ли это или кобыла, неизвестно.



Фото: Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев

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