Из-за страха подвергнуться дискриминации в обществе казахстанцы боятся обращаться за лечением или раскрывать свой ВИЧ-статус, сообщает сообщает Zakon.kz





«Человек боится обращаться за помощью, боится рассказывать о своем статусе близким и дискриминирует сам себя. Это не дает человеку получить качественное своевременное лечение. В Республике Казахстан человек с положительным ВИЧ-статусом имеет такие же права, как и обычный человек. К тому же он защищен нормами Конституции и Кодекса РК "О здоровье народа и и системе здравоохранения". Лицо, живущее с ВИЧ, нельзя уволить с работы, нельзя отказать в приеме на работу, отказать в приеме в дошкольное учреждение и учебное заведение и, подчеркну, ущемлять другие права и интересы», - сказал Асылхан Абишев, заместитель Генерального директора Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД.





Дискриминация - это серьезнейшее препятствие на пути осуществления эффективной профилактики и медицинского ухода в связи с ВИЧ и СПИД.





В Казахстане имеются случаи дискриминации. Так, три года назад ребенка с положительным ВИЧ-статусом в ЮКО настоятельно рекомендовали не приводить в школу. Также были зарегистрированы случаи дискриминации в медучреждениях и при приеме на работу. Все случаи были решены по закону.





Государство дает гарантии о недопущении, каких-либо форм дискриминации в связи с характером заболевания, эти гарантии закреплены на законодательном уровне в Конституции и Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения РК".





По словам директора странового офиса ЮНЭЙДС в Казахстане Александра Голиусова, прекращение распространения ВИЧ-инфекции будет возможным благодаря своевременной диагностике и лечению пациентов.





«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей тестировалась на ВИЧ, знали свой статус и имели доступ к лечению, - говорит он.- С другой стороны, более широкий охват лечением и оказанием услуг инфицированным требует вовлечение большего числа медицинских работников. Благодаря той политике, которая проводилась в СМИ - ВИЧ-инфекция приобрела крайне негативный имидж. Тех, кто имеет эту инфекцию общество рассматривает как маргинальную часть населения - как потребителей наркотиков, как мужчин имеющих секс с мужчинами или как людей, ведущих аморальный образ жизни. Гепатит С передается таким же путем, что и ВИЧ, но никто не дискредитирует и не вешает ярлыки на больного гепатитом ».





Голиусов подчеркнул, что сегодня получить инфекцию может каждый, он напомнил случаи массового заражения при медицинских процедурах. По этой причине относиться к ВИЧ-положительным иначе, чем к другим, несправедливо, считает он.





Скрывая свой статус и избегая лечения, люди с ВИЧ подрывают свое здоровье и являются источником заражения других. Всего за 30 лет 27 126 казахстанцев были заражены ВИЧ-инфекцией, 1 863 человека умерли от СПИДа, в прошлом году были обнаружены 2 725 носителей вируса.





Факты стигматизации и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, искоренить непросто. Нет ни одной страны в мире, которая бы справилась с этой проблемой. Республика Казахстан принимает меры для устранения факторов, влияющих на уязвимость к ВИЧ-инфекции и препятствующих доступу ЛЖВ к медицинским услугам.





С 2009 года государство взяло обязательство обеспечивать антиретровирусной терапией. В рамках гарантированной медицинской помощи лечение ВИЧ-инфицированных осуществляется бесплатно. 30 пациентов отказались от диспансерного наблюдения, из-за ВИЧ-диссидентства, религиозным и другим причинам. В 2017 году терапию получат 12 тысяч человек, благодаря более эффективному механизму закупа АРВ препаратов.





В основе преодоления дискриминации лежит информированность населения о заболевании, мерах профилактики и путях передачи.





«ВИЧ не передается через объятья, поцелуи или воздушно-капельным путем. Положительный ВИЧ-статус не может сказаться на работе или бизнесе. Лицо,получающее АРВ-терапию, не может быть источником заражения. Он является таким же гражданином и может иметь семью и здоровых детей. Отношение к людям с ВИЧ должно быть как к людям с хроническим заболеванием», - подчеркнул генеральный директор Республиканского СПИД центра.





Диляра Азанбекова