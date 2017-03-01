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«Форды» получат мобильную связь 4G LTE

1 марта 2017, 15:46

Автовладелец и его пассажиры смогут одновременно подключать к сети до 10 устройств.


европейском рынке, модемы FordPass Connect с точкой доступа Wi-Fi, обеспечивающие высокоскоростную связь стандарта 4G LTE Соответствующее объявление автопроизводитель сделал на проходящей сейчас в Барселоне выставке мобильной индустрии Mobile World Congress.

Автовладелец и его пассажиры смогут одновременно подключать к сети до 10 устройств. Кроме того, с помощью приложения FordPass водитель сможет дистанционно отпирать и запирать двери, проверять уровень топлива и масла, заряд аккумулятора, давление в шинах, показания одометра, сигнализацию и местоположение машины на карте и обновления данных о дорожной ситуации в реальном времени.

Принципиальная разница состоит в том, что с появлением быстрой мобильной связи в самом автомобиле фирменный мультимедийный комплекс «Форда» SYNC будет ориентироваться в своей работе уже не на смартфон владельца, а на облако данных. Партнером Ford в этом проекте выступает Vodafone – один из крупнейших в мире операторов связи.

Текст: Александр Орехов
Фото: Ford

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