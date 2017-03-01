Аким Шымкента раскритиковал качество городских новостроек

Очередное совещание, посвященное проблемам строительства, провел аким города. И на этот раз Абдрахимов действовал по наработанной схеме — сначала дал отчитаться, а затем и сам отчитал. Критика обрушилась на руководство отдела строительства, сообщает Tvk-uko.kz





Рассказав о повседневных планах и задачах Тажибай Егетаев, ожидал он того или нет, подвергся осуждению со стороны акима. Выяснилось, что новые социальные объекты не выдерживают ливневых дождей.





«Стены спортзала школы № 2 олимпийского резерва по легкой атлетике и велоспорту — дали трещину. Нарушение было восстановлено за счет подрядчика. Кроме того, в общежитии по улице Узбекская № 40 протекла крыша, от чего потрескалась штукатурка. А стало быть, здание, построенное для временного размещения жителей аварийных домов, само стало аварийным»,- сообщила руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима г.Шымкент Молдир Кеуенова.





А в микрорайоне «Сайрам» в одном учебном заведении коридор не соответствуют стандартам, в другом не обустроена пришкольная площадка, продолжала спикер, которую периодически перебивал градоначальник, обращаясь к отделу строительства.





-«Что за бардак? Неужели нельзя было изначально все сделать нормально?! Вы же сами проводите конкурс и отбираете подрядчиков.

Претензии к отделу строительства все не заканчивались. Под шквал критики попали не только школы и общежития, но и жилые дома. Так, протекли крыши и потрескались стены новостроек в Административном центре Шымкента. Отметим, что многоэтажки были сданы в эксплуатацию только в прошлом году. А здесь уже затопило несколько квартир. К слову, строительство велось по государственной программе. Живут в этих домах не только бюджетники, но и социально-уязвимые слои населения, в том числе и инвалиды. Последним пришлось испытывать неудобства — в одной из 9-этажек подрядчики забыли установить лифт. В какой-то момент слова у градоначальника закончились.

Подчиненным Габидулла Абдрахимов приказал вызвать всех учредителей подрядных организаций. Разговор будет жестким, предупредил аким, пригрозив, что не пожалеет никого, если подобное выявится еще раз.

«Вот я вам 3 месяца даю для испытательного срока, я не пожалею никого. . Там жесткий разговор будет. Понятно?» - пригрозил Габидулла Абдрахимов.

Между тем, на строительство в Шымкенте ежегодно выделяются немалые средства. К примеру, в прошлом году 18 миллиардов было направлено на возведение 60 объектов. В этом году 13 миллиардов — и это только на строительство 24-х многоэтажных домов.



