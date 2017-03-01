На курорте Бурабай десять местных жителей госпитализированы с сальмонеллезом
1 марта 2017, 15:52
Проводится эпидемиологическое расследование.
На курорте Бурабай Акмолинской области десять местных жителей госпитализированы с диагнозом пищевое отравление, сообщили в правоохранительных органах.
В Бурабайскую центральную районную больницу 28 февраля поступили четверо мужчин, пять женщин и 13-летняя девочка. Госпитализированным поставлен предварительный диагноз "сальмонеллез" — пищевое отравление. Проводится эпидемиологическое расследование, назначены лабораторные исследования.
Источник: Sputnik Казахстан
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