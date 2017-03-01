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Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву продлили арест

1 марта 2017, 15:56

Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении власти и должностных полномочий.


Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву продлили срок ареста до 26 марта. Об этом в ответе на запрос МИА «Казинформ» сообщили в суде города Астаны.

«17 февраля 2017 года районный суд №2 Есильского района г.Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемых Дутбаева Н.Н., Хасенова Н.Б., Нуртаева Е.С. до 26 марта 2017 года», - говорится в ответе суда.
Напомним, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 ("Разглашение государственных секретов") и частью 3 статьи 362 ("Превышение власти и должностных полномочий") УК РК, были задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич. Дутбаев возглавлял КНБ с 2001 по 2006 годы, позже работал советником президента и руководителем нацкомпаний. Один из фигурантов дела - Нурлан Хасен работал в казахстанском посольстве в Италии.

Ардак Джанузакова
Фото с сайта inform.kz

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