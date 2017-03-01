Изменения в налогообложении организаций, специализирующихся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, а также требований к приобретаемым (приобретенным) ею активам и правам

Законом РК от 27 февраля 2017 года № 49-VI внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности, в том числе в Налоговый кодекс.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, большей частью связаны с изменениями банковского законодательства, в частности, в отношении организаций, специализирующихся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, и особенностями проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, установленными статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

В связи с этим, статьи 87, 88, 90, 91, 99 Налогового кодекса дополнены новыми пунктами, определяющими понятия образовании доходов от прироста стоимости, списания обязательств, снижения размеров созданных провизий (резервов), от уступки права требования, а также корректировки совокупного годового дохода в отношении таких операций.

В новой редакции изложена статья 135-2 Налогового кодекса, определяющая порядок налогообложения организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан.

В связи с введением дополнительного подпункта 11) в пункт 2 статьи 90 Налогового кодекса, согласно которому не признается доходом от снижения размеров провизий (резервов), созданных налогоплательщиком, имеющим право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов), суммы провизий (резервов), ранее отнесенные на вычеты, при уменьшении размера требований к должнику в случае прощения безнадежной задолженности по кредиту (займу) и вознаграждению по нему по состоянию на 1 января 2017 года банком, осуществившим операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», предусмотрено освобождение по исчислению ИПН и КПН у источника выплаты по сумме задолженности по кредиту (займу), по которому прощение долга произведено в порядке, установленном подпунктом 11) пункта 2 статьи 90 Налогового кодекса. Такое освобождение предусмотрено введением дополнительных подпунктов в пункт 3 статьи 155, пункт 1 статьи 156, пункт 5 статьи 193, пункт 1 статьи 200-1 Налогового кодекса.

В части НДС установлено, что обороты по реализации имущества юридического лица, ранее являвшегося банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более девяноста процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу, реализуемого организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, освобождаются от налога на добавленную стоимость, если местом реализации является Республика Казахстан.

Кроме того, предусмотрено, что организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, использующая пропорциональный метод отнесения в зачет, имеет право на применение раздельного метода по учету сумм налога на добавленную стоимость по оборотам, связанным с приобретением, владением и (или) реализацией имущества (товара), перешедшего в собственность банка в результате обращения взыскания на заложенное имущество и полученного организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, по приобретенным у такого банка правам требования по сомнительным и безнадежным активам.

Наряду с вышеуказанными изменениями в Налоговый кодекс, которые вступают в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования Закона, изменения коснулись порядка постановки на регистрационный учет по НДС и снятия с учета, о чем было сообщено ранее.