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В Актау начальник местной полицейской службы заставлял своих сотрудников работать 66 часов

1 марта 2017, 16:03

Однако согласно требованиям трудового законодательства нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.


Прокуратура города Актау рассмотрела обращение гражданки «Ж». о неправомерных действиях начальника Местной полицейской службы города Актау.

- Установлено, что начальник Местной полицейской службы города Актау утвердил рабочий график для инспекторов 4 роты батальона дорожной патрульной полиции с 12 часов до 23 часов, то есть продолжительность рабочего времени в неделю составляла 66 часов (понедельник выходной день).

Однако согласно требованиям трудового законодательства нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Актау.

Таким образом, начальником Местной полицейской службы нарушены конституционные права 64 инспекторов 4 роты батальона дорожной патрульной полиции.

По результатам проверки прокуратура города Актау внесла представление об устранении нарушений в адрес начальника Местной полицейской службы Мангистауской области.

Источник: Tumba.kz
Фото: tumba.kz

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