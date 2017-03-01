В Актау начальник местной полицейской службы заставлял своих сотрудников работать 66 часов

Однако согласно требованиям трудового законодательства нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

Прокуратура города Актау рассмотрела обращение гражданки «Ж». о неправомерных действиях начальника Местной полицейской службы города Актау.





- Установлено, что начальник Местной полицейской службы города Актау утвердил рабочий график для инспекторов 4 роты батальона дорожной патрульной полиции с 12 часов до 23 часов, то есть продолжительность рабочего времени в неделю составляла 66 часов (понедельник выходной день).





Однако согласно требованиям трудового законодательства нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Актау.





Таким образом, начальником Местной полицейской службы нарушены конституционные права 64 инспекторов 4 роты батальона дорожной патрульной полиции.





По результатам проверки прокуратура города Актау внесла представление об устранении нарушений в адрес начальника Местной полицейской службы Мангистауской области.



