В Актау начальник местной полицейской службы заставлял своих сотрудников работать 66 часов
1 марта 2017, 16:03
Однако согласно требованиям трудового законодательства нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.
Прокуратура города Актау рассмотрела обращение гражданки «Ж». о неправомерных действиях начальника Местной полицейской службы города Актау.
- Установлено, что начальник Местной полицейской службы города Актау утвердил рабочий график для инспекторов 4 роты батальона дорожной патрульной полиции с 12 часов до 23 часов, то есть продолжительность рабочего времени в неделю составляла 66 часов (понедельник выходной день).
Однако согласно требованиям трудового законодательства нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Актау.
Таким образом, начальником Местной полицейской службы нарушены конституционные права 64 инспекторов 4 роты батальона дорожной патрульной полиции.
По результатам проверки прокуратура города Актау внесла представление об устранении нарушений в адрес начальника Местной полицейской службы Мангистауской области.
Источник: Tumba.kz
Фото: tumba.kz
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