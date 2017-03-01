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Коллеги мужчины, убившего жену в суде в Костанайской области, шокированы произошедшим

1 марта 2017, 16:10

Директор школы рассказала, что он никогда не вел себя агрессивно и хорошо справлялся со служебными обязанностями.


Коллеги мужчины, убившего жену в суде в Костанайской области, шокированы произошедшим, сообщает kstnews.kz.

Мужчина работал учителем в средней школе имени Нургали Мирманова. Директор образовательного учреждения Бекзада Дауытпай рассказала, что мужчина никогда не вел себя агрессивно и хорошо справлялся со служебными обязанностями.

«У него имеется высшее образование, диплом Аркалыкского педагогического института имеется. Никогда он не вел себя плохо по отношению к ученикам, вежлив был с коллегами. Конечно, мы не могли предположить подобное. Со своими подопечными занимал призовые места на областных и районных соревнованиях», - прокомментировал директор школы.

Между тем, в отделе образования Амангельдинского района сообщили, что маленький сын супругов на данный момент проживает у родителей погибшей учительницы. Скорее всего, он и будет проживать там, а не в детском доме. Правда, точной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, вчера произошло жестокое убийство прямо в зале суда Амангельдинского района. Перед бракоразводным процессом мужчина вытащил из сапога нож и нанес множественные ранения супруге. От полученных травм она скончалась.

Фото: АиФ Удмуртия

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