Директор школы рассказала, что он никогда не вел себя агрессивно и хорошо справлялся со служебными обязанностями.

Коллеги мужчины, убившего жену в суде в Костанайской области, шокированы произошедшим, сообщает kstnews.kz





Мужчина работал учителем в средней школе имени Нургали Мирманова. Директор образовательного учреждения Бекзада Дауытпай рассказала, что мужчина никогда не вел себя агрессивно и хорошо справлялся со служебными обязанностями.





«У него имеется высшее образование, диплом Аркалыкского педагогического института имеется. Никогда он не вел себя плохо по отношению к ученикам, вежлив был с коллегами. Конечно, мы не могли предположить подобное. Со своими подопечными занимал призовые места на областных и районных соревнованиях», - прокомментировал директор школы.





Между тем, в отделе образования Амангельдинского района сообщили, что маленький сын супругов на данный момент проживает у родителей погибшей учительницы. Скорее всего, он и будет проживать там, а не в детском доме. Правда, точной информации по этому поводу пока нет.

Напомним , вчера произошло жестокое убийство прямо в зале суда Амангельдинского района. Перед бракоразводным процессом мужчина вытащил из сапога нож и нанес множественные ранения супруге. От полученных травм она скончалась.



