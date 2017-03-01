Алматинский "лихач" на BMW привлечен к уголовной ответственности

В Алматы водителя BMW, оказавшего сопротивление полицейским, привлекли к уголовной и административной ответственности, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу Ауэзовского районного суда города Алматы.





В Ауэзовском районном суде города Алматы оглашен приговор в отношении Р.Джалилова, совершившего преступление, предусмотренное ст. 379 ч.1 (неповиновение представителю власти) Уголовного кодекса Республики Казахстан.





Напомним, 25 февраля водитель BMW нарушил правила дорожного движения. Требования сотрудников полиции остановиться мужчина проигнорировал и продолжил движение . Но вскоре он был задержан.





После задержания нарушитель признался , что не имел при себе удостоверяющих документов, а также прав на вождение автотранспортом.





В суде Р.Джалилов признал свою вину и раскаялся в содеянном.





Приговором суда Р.Джалилов признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 379 ч.1 УК РК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей, что в сумме составляет 226 900 тенге.





Приговор не вступил в законную силу.



