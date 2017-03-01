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Алматинский "лихач" на BMW привлечен к уголовной ответственности

1 марта 2017, 16:19

Мужчина подвергся аресту, штрафу и лишению прав.


В Алматы водителя BMW, оказавшего сопротивление полицейским, привлекли к уголовной и административной ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу Ауэзовского районного суда города Алматы.

В Ауэзовском районном суде города Алматы оглашен приговор в отношении Р.Джалилова, совершившего преступление, предусмотренное ст. 379 ч.1 (неповиновение представителю власти) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Напомним, 25 февраля водитель BMW нарушил правила дорожного движения. Требования сотрудников полиции остановиться мужчина проигнорировал и продолжил движение. Но вскоре он был задержан.

После задержания нарушитель признался, что не имел при себе удостоверяющих документов, а также прав на вождение автотранспортом.

В суде Р.Джалилов признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда Р.Джалилов признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 379 ч.1 УК РК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей, что в сумме составляет 226 900 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Также по факту нарушения ПДД Р.Джалилов привлечен к административной ответственности. Специализированный межрайонный административный суд Алматы признан его виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 608 ч.6 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии наркотического опьянения), 613 ч.1 (невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел), 611 ч.2 (невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) Кодекса об административных правонарушениях РК, и подвергнул его к 20 суткам ареста, штрафу в размере 20 МРП, а также на 1 год лишил правонарушителя прав вождения.

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