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Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет» c Майклом Фассбендером

1 марта 2017, 16:20

Режиссером выступил Ридли Скотт, снявший первый фильм о Чужом в 1979 году.


Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-канале новый промо-ролик фантастического триллера «Чужой: Завет», пишет Лента.ру.

Фильм станет сиквелом ленты «Прометей» и пятой картиной франшизы о вселенной Чужих — агрессивных инопланетных монстров.

По сюжету, экипаж космического корабля обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным «Раем». Режиссером выступил Ридли Скотт, снявший первый фильм о Чужом в 1979 году. Главную роль исполнил ирландский актер Майкл Фассбендер. В ленте также снялись Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон и Нуми Рапас.

Премьера намечена на май 2017 года.


Фото: 2017.wiki

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