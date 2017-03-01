Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,94, EURKZT_TOD = 331,60, RUBKZT_TOD = 5,3879, USDKZT_0_001 = +12,0000 %/+3,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,0813 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 313,94 тенге за доллар США при объеме торгов 110 650 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 331,60 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3879 тенге за рубль при объеме торгов 34 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 313,79 тенге за доллар (+1,03 тенге), суммарный объем торгов - 153 650 тыс. USD (+9 200 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +12,0000 % годовых, предложение - +3,0000 % годовых;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,0813 % годовых при объеме торгов 1 034 800 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 28 банков.