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2 марта в Астане пройдет брифинг посвященный перспективам развития отраслей промышленности

1 марта 2017, 16:33

Место проведения: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 32/1, здание Транспорт Тауэр, Медиа-центр МИР РК


Приглашаем Вас принять участие в брифинге, посвященной Перспективам развития отраслей промышленности.

Дата и время проведения: 2 марта 2017 года, 15.00 час.

Место проведения: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 32/1, здание Транспорт Тауэр, Медиа-центр МИР РК

Спикеры:

1. Нурашев Тимур Бекбулатович - заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК
2. Баитов Канат Курмашевич - заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК
3. Хасанов Жайык Талапович - руководитель Управления межотраслевой координации Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК

Аккредитация СМИ обязательна.

Просьба предоставлять данные на электронный адрес 241704@bk.ru согласно следующей таблице:



Дополнительная информация по тел.: +7 (7172) 75 -42-72, 75-41-64

Фото: www.gazprom.ru


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