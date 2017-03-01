2 марта в Астане пройдет брифинг посвященный перспективам развития отраслей промышленности
1 марта 2017, 16:33
Место проведения: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 32/1, здание Транспорт Тауэр, Медиа-центр МИР РК
Приглашаем Вас принять участие в брифинге, посвященной Перспективам развития отраслей промышленности.
Дата и время проведения: 2 марта 2017 года, 15.00 час.
Место проведения: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 32/1, здание Транспорт Тауэр, Медиа-центр МИР РК
Спикеры:
1. Нурашев Тимур Бекбулатович - заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК
2. Баитов Канат Курмашевич - заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК
3. Хасанов Жайык Талапович - руководитель Управления межотраслевой координации Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК
Аккредитация СМИ обязательна.
Просьба предоставлять данные на электронный адрес 241704@bk.ru согласно следующей таблице:
Дополнительная информация по тел.: +7 (7172) 75 -42-72, 75-41-64
Фото: www.gazprom.ru
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