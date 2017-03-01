В Сенате обсудили перспективы деятельности судов и прокуратуры в свете конституционной реформы

В Сенате состоялась встреча с руководством Верховного суда и Генеральной прокуратуры по проекту конституционной реформы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

В своем вступительном слове Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Серик Акылбай отметил, что темой обсуждения станут основные направления деятельности судов и прокуратуры в свете проводимых конституционных реформ.

Председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Айгуль Кыдырбаева озвучила ряд предложений, касающихся совершенствования деятельности судебной системы. В частности, Верховный суд полагает целесообразным, что требования к судьям должны устанавливаться на уровне Конституционного закона. Также предлагается повысить минимальный возраст кандидатов в судьи с 25 лет до 30 лет.

Как известно, в ходе реализации Плана нации в Казахстане введена трехуровневая система правосудия. В связи с этим в Конституции необходимо отразить осуществление Верховным судом функции кассационной инстанции по отношению к местным и другим судам. Соответствующее изменение предполагается внести в статью 81 Основного закона. Кроме того, А. Кыдырбаева остановилась на поправках, регламентирующих деятельность судебной системы Международного финансового центра «Астана».

Первый заместитель Генерального прокурора Иоган Меркель в своем выступлении отметил, что в условиях переформатирования власти уточняются и конституционные основы деятельности прокуратуры.

«Прокуратура в системе сдержек и противовесов остается инструментом Президента - гаранта незыблемости Конституции и прав человека и гражданина, но пределы и формы надзора будут определяться законом», - сказал И. Меркель. Он подчеркнул, что вносимые изменения не означают сужения конституционных полномочий прокуратуры.

Отдельные полномочия прокуратуры предлагается отдать судебной ветви власти. Кроме того, прокуратура намерена продолжить сокращение своего участия по гражданским делам относительно частных споров, ограничившись участием в делах, где необходимо защищать интересы государства, как это закреплено в Конституции.

И. Меркель поддержал предложения сенатора Рашида Тусупбекова о наделении Генерального прокурора правом самостоятельного обращения в Конституционный Совет, а также определении статуса и полномочий прокуратуры на уровне Конституционного закона. «Полагаем правильным подчеркнуть роль прокуратуры в Конституционном законе как конституционного органа, осуществляющего высший надзор», - подчеркнул первый заместитель Генерального прокурора.

Своим видением предполагаемых изменений в Конституцию и другие законодательные акты поделились депутаты Сената Рашид Тусупбеков, Дулат Куставлетов, Дархан Калетаев, Людмила Полторабатько, Манап Кубенов.

Подводя итоги мероприятия, сенатор Серик Акылбай отметил, что прозвучавшие в ходе дискуссии предложения будут рассмотрены в ходе законодательной работы по реализации конституционной реформы.