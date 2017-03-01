Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции РК в прежней редакции

Значительное число обращений поступило по поправкам в 26 статью Конституции.

"По этому вопросу была открытая дискуссия, мнения были разными - часть граждан положительно оценивает данные нормы, либо предлагает свою редакцию. Однако многие просят не вносить изменения в 26 статью"- сообщил Джаксыбеков.

24 января Президент Казахстана принял участие в заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. В ее состав, напомним, входят 12 человек, а возглавил группу руководитель Администрации Президента РК. О том, что настало время рассмотреть перераспределение полномочий ветвей власти, Нурсултан Назарбаев заявил 15 декабря 2016 года.





В рамках конституционной реформы в 26 статье Основного закона, касающегося частной собственности, предлагалось заменить формулировку о ее гарантии гражданам Казахстана на слово "каждому". Эта поправка вызвала споры в обществе, в частности, общественные деятели и политики предполагали, что данной нормой смогут воспользоваться иностранцы для покупки казахстанской земли.